Bakan Kaya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi’yi kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
İlker Turak - Nurullah Geylani
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
İlker Turak - Nurullah Geylani
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