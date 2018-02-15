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Bakan Kaya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi’yi kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Bakan Kaya BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandiyi kabul etti

15 Şubat 2018 15:48

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İlker Turak - Nurullah Geylani
 

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya

 

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