Diğer
Kategoriler

Bakan Kaya çocuklarla futbol oynadı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'daki sevgi evlerinde kalan çocuklarla futbol oynadı.

Bakan Kaya çocuklarla futbol oynadı

28 Aralık 2017 18:23

Bir dizi toplantı ve ziyaret için kente gelen Bakan Kaya, 'sevgi evleri' diye anılan Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocukları ziyaret etti. Sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Bakan Kaya'ya bir çocuk, kendi hazırladığı Kaya'nın portresini hediye etti. Daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle sevgi evlerindeki tesisleri gezen Kaya, futbol oynayan çocuklarla karşılaşıp bir süre sohbet etti. Çocukların 'top oynayalım' teklifini kırmayan Bakan Kaya, çocuklarla penaltı atışı yaptı.

Bakan Kaya'nın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı da penaltı vuruşu yaptı.

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç