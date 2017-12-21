Bakan Kaya, down sendromlu Filistinli Muhammed'i kabul etti

Bakan Kaya, İsrail askerlerinin Muhammed et-Tavil'i gözaltına almasına, “O resim aslında anlamlı bir mesaj veriyor. Down sendromlu engelli bir çocuktan bile korkan, korkak bir zihniyet var orada" şeklinde tepki gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nın ardından down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve annesi Vecihe, babası Halil İbrahim et-Tavil ile ailesini kabul etti. Muhammed'e sarılarak “Hoş geldin” diyen Kaya, “Seni Türkiye'de görmek ne güzel. İsrail askerlerinin seni gözaltına aldığını görmek hepimizi çok üzdü” dedi. Filistinli genc Muhammed et-Tavil boynundaki, Filistin bayrağının renkleri bulunan, Filistin yazılı atkıyı çıkararak, Kaya'nın boynuna taktı.

Down sendromlu Muhammed'in İsrail askerleri tarafından gözaltına alınması fotoğrafının zulmün geldiği noktanın resmi olduğunu belirten Bakan Kaya, “O resim aslında anlamlı bir mesaj veriyor. Down sendromlu engelli bir çocuktan bile korkan, korkak bir zihniyet var orada. Engelli bir çocuğu bile gözaltına alacak kadar maalesef Filistinlilere zulüm eden bir anlayış var. Orada yine 16 yaşındaki bir çocuğun ağır silahlarla İsrail askerleri tarafından gözaltına ilişkin fotoğrafı da var. O fotoğrafta 16 yaşındaki bir çocuktan nasıl korktuklarının resmidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye halkı Filistin'in yanındadır. Muhammed için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız şeklinde ifade eden Bakan Kaya, “Bu kadınların azmi, inancı sayesinde hiçbir zulüm devam etmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Zafer inananların olacak. Filistin'in ve Filistinli kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay da Muhammed ve ailesinin 17 Aralık'ta Türkiye'ye gelmelerine aracılık ettiklerini belirterek, Tuncay, Muhammed'in eğitiminin İstanbul'da devam edeceğini, Türkiye'de kalmak istemesi halinde iş imkanı da sağlayacaklarını ifade etti.

Emre Yüzügüldü