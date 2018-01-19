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Bakan Kaya: 'Hamile çocuk skandalına ilişkin inceleme başlattık'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hamile çocuk skandalına ilişkin, "Çocuklarla ilgili sosyal inceleme başlattık" dedi.

Bakan Kaya: Hamile çocuk skandalına ilişkin inceleme başlattık

19 Ocak 2018 13:09

Aile Bakanı Kaya, hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.

Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

 

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