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Bakan Kaya Lösemili çocukları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Çocuklarla ve ailelerle sohbet eden Kaya, ailelerin desteğe, ihtiyaçları olduğu her an yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Kaya Lösemili çocukları ziyaret etti

06 Kasım 2017 15:01

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Lösemi Çocuklar Haftası” dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek tek tek lösemili çocukları ziyaret eden Bakan Kaya, ailelerle ve çocuklarla sohbet etti.

Lösemi hastaları için en önemli şeyin moral olduğunu söyleyen Bakan Kaya, “Bu hafta lösemi farkındalık haftası. Burada tedavi gören çocuklarımızla birlikteyiz. Onlara çok güçlü olduklarını söyledim. Ne kadar moralleri yüksek olursa o kadar kolay bu hastalığı yenecekler. Ben her birinin bu hastalığı yeneceğine inanıyorum ama bunun için morallerinin yüksek olması gerekir. Çocuklarımız iyi bir hastanedeler, emin ellerdeler, çok güzel tedavi alıyorlar. Allah’ın izniyle hepsi bu hastalığı yenecek. Aileleri de moralleri yüksek bir şekilde hepsi çocuklarının başında onlarla ilgileniyor. Bu da çok önemli annelerimizin ve babalarımızın da morallerinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu tedavi süreci ailelerle birlikte olan bir süreç. Biz de Aile Bakanlığı olarak ailelerin yanındayız. Ne zaman zora düşseler yardıma ihtiyacı olsalar burada hazırız” dedi.

Lösemiye olan farkındalığın artması için çocuklara kitaplar gönderileceğini belirten Kaya,” Çocuklarımıza kitap yollayacağız. Tüm Türkiye'de bu hastalığının farkındalığının artması lazım. Bu hastalığı yenebilir çocuklarımız. Toplumumuzun bu hastalık konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Beş aydır lösemi tedavisi gördüğünü söyleyen Emre Kaptan, “Tedavi süreci iyi gidiyor. 17 yaşındayım. Moralin yüksek olması ve güçlü kalmak çok önemli. Gerisini zaten doktorlar hallediyor” dedi.

Lösemi tedavisinin zorlu bir süreç olduğu ifade eden anne Serap Kaptan ise ”Tedaviye cevap alıyoruz. Oğlum benden güçlü, bunu biliyorum. Oğlum bana daha çok moral veriliyor. Hastalığı ilk öğrendiğimizde yıkılmıştık ama şimdi lösemiyle yaşamaya alıştık. Annelere bol bol sabır ve çocuklara güç diliyorum. Sabır isteyen bir hastalık, titizlik isteyen bir hastalık” diye konuştu. 

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Fatma Betül Sayan Kaya, lösemi, ziyaret

 

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