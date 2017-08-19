Bakan Kaya, otizm farkındalık filmleri ödül törenine katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve insanları daha duyarlı hali getirmek amacıyla düzenlenen “Farkında mısın Otizm” temalı kısa film yarışmasının Kozyatağı’nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Törene Bakan Sayan Kaya’nın yanı sıra Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı’na bağlı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ve Otizm Meclisi Yöneticisi Bülent Biberci ve otizmli aileler ile yarışmada dereceye girenler katıldı.

Program öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otizm konusundaki mesajları salona izletildi.

Programda konuşan Konya Selçuklu Belediye Başkanlığına bağlı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Yöneticisi Bülent Biberci, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın düzenlediği otizmin farkındalığını artırma amaçlı kısa film yarışmamız sonuçlanmıştır. Kısa film yarışması farkındalığı artırmamıza yardımcı olacaktır. Ben uzun yıllar hekimlik yapmama rağmen otizm ile ilgili bildiklerimin birkaç kelimeyi aşmadığını 18 ay önce böyle bir gönüllü olunca anladım. Türkiye Otizm Meclisi, otizm alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının çatı kuruluşu olarak çalışmakta bu hususta belli mesafeler almıştır. Bu çalışmalar ileride bizleri daha verimli çalışmalara götürecektir” dedi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Otizmli kardeşlerimizi ailelerini hayata bağlayan onlara zoru kolay kılan en büyük güç sevgi. Ben bugün buradaki annelerin babaların gözünde o sevgiyi o ışığı görüyorum. İnsan iyiliği yaşatmak sevgiyi çoğaltmak için yeryüzüne geliyor. Her şey sevgiyle ilgiyle başlıyor. Otizmle mücadelenin yolu da sevgiden geçiyor. Otizmli çocuklarımızı sevgi ikliminde büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar özel güçlü çocuklar. Umutları hayalleri hedefleri var. Bizler de onların hayallerine umutlarına hedeflerine ulaşmaları için gayret ediyoruz. Bütün çabamız sizlere destek olmak için. İnşallah onların umudu yaşatmalarına destek olacağız hep birlikte” diye konuştu.

Bakan Sayan Kaya’nın konuşması sonrasında “Farkında mısın Otizm” temalı kısa film yarışmasında dereceye giren filmler salonda gösterildi. Sonrasında ise filmleri çekenlere ödülleri Bakan Sayan Kaya takdim etti. Yarışmada “Oğlum” filmiyle Erdem Gösterişli birinci olurken, “Gözlerini Benden Kaçırma” filmiyle Anıl Can Uğuz ikinci, “Rahatsız mı Etti” filmiyle Berk Bayter üçüncü oldu.

Mustafa Bakırhan