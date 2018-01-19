Bakan Kaya: 'Sağlık Bakanlığı inceleme, savcılık da soruşturma başlattı'

Katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kaya, İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçmesi ve polise bildirim yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığının inceleme başlattığını belirten Kaya, "İstanbul Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Bizlerde bakanlık olarak sürecin yakından takipçisi olacağız. Avukatlarımızı İstanbul'a yönlendirdik, olayı yerinde savcılarımızla birlikte takip ediyorlar. Çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık, ekiplerimiz tüm çocukları evlerinde ailelerinin yanında ziyaret edecekler. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, etmedik de" şeklinde konuştu.

Erken yaşta evlilikle mücadelenin önemini vurgulatan Kaya, "Bu konu, millet ve hükümet olarak hep birlikte el birliği içinde çalışma yapmamız gereken konulardan birisi. Hükümetlerimiz döneminde yapılan çalışmalar neticesine çok büyük oranlarda değişiklikler gerçekleştirdik. Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında büyük başarılar sağladık. Yüzde 45'lerde olan ortaöğretim okullaşma oranı bugün yüzde 83'lere yükseldi. Bu konuda tamamen çözüm için zihniyet dönüşümünü sağlamamız lazım" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü

