Bakan Kaya şehit ailesini ziyaret etti !

Biz dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve beraberindekilerle birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kaya, Şehidin annesi Selis Pamukçu, babası Fadil Pamukçu ve ağabeyi Selahattin Pamukçu ile yakından ilgilenip sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Satuk Buğra Güney

