Bakan Kaya, 2012 yılında Tunceli’de hain terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan er Kadir Dadaş’ın Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki baba evini ziyaretti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Kaya, "Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Çok üzüldük size yapılan çirkin davranışa da çok üzüldük. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz size sahip çıkmak hepimizin görevi. Biz şehitlerimizin emanetine diyoruz ki başımızın üstünde yerleri var her zaman onların her türlü ihtiyacını sıkıntısında yanınızdayız. Siz bize emanetsiniz. Biz yanınızdayız Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın çok selamlarını getirdim sizlere. Rabbim sabır versin sizlere, cennetinde kavuştursun inşallah. Biz sizin yanınızdayız her türlü her türlü sıkıntınız ile ilgileneceğiz. Siz bize emanetsiniz. Aile bakanlığımız ve il müdürlüğümüz ile yanınızdayız. Bu şehit ailelerin dik duruşu bize güç veriyor" dedi.

"Evimin ruhsatını versinler yeter"

Geçtiğimiz günlerde CHP’li Kapaklı Belediyesi tarafından şehit ailesine gönderilen icra dosyası ile gündeme gelen şehit babası Cemal Dadaş "Benim tek sıkıntım var, bana bir imarsız ve yaptırdılar biz de ne ruhsat alabiliyoruz ne de yıkım emri geldi yani ben çocuğumu unuttum ben kendi derdime 12 nüfusum var benim ruhsat vermiyorlar. Tek istediğim evime ruhsat vermeleri başka hiçbir sıkıntım yok. Allah askerimize de devletimize de zeval vermesin. Tabi ki bu vatan benimdir. 2-3 tane çocuğum var bugün isterse bugün gönderirim. Yani ben kendim bile giderim. Niye gitmeyeyim önce vatan. Evlatsız olur ama vatansız olmaz bu bir gerçektir. Hiç kimse de bu vatanı bölemez, bölmeye hakkı da yoktur. Burada hür yaşıyoruz. Benim şehit oğlum için gurur duyuyorum. Vatan sağ olsun millet için şehit oldu. Gururla yaşıyorum ve gururla taşıyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kaya, Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş’ın yaptığı duanın ardından şehit ailesi ile bir süre daha basına kapalı sohbet etti.

Uğur Arslan - Serdar Şahin - Emre Gülle