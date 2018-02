Bakan Kaya: 'Sizler geleceğin Türkiye’sinde çok önemli görevler üstleneceksiniz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ülke genelinde gençler için düzenlenen münazara yarışmasının final programına katıldı. Küçükçekmece’de bir otelde aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleşen programa Bakan Kaya'nın yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Münazarada bir grup, ‘Teknoloji insanı sosyalleştirir’ tezini savunurken diğer grup ise, ‘Teknoloji insanları asosyalleştirir’ antitezini savundu. Çekişmeli geçen münazara turunun kazananı ise, "teknoloji insanı sosyalleştirir" diyen Ankara grubu oldu.

‘‘Münazara yarışmalarının fikri gelişimimize katkı sağlayacağına inanıyoruz’’

Gençlerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “81 ilimizde münazara yarışmaları düzenledik, toplam bin 218 çocuğumuz bu münazara yarışmalarına katıldı. Her ilden gelen il birincisi takımlar bölge yarışmalarında fikirlerini savundular. Çok güzel sahnelere şahitlik ettiler burada, bugünde bu yarışmaların finalinde sizlerle bir aradayız. Münazara yarışmalarının fikri gelişimimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir fikri tartışmak, olayları tüm boyutlarıyla ele almak, sağlıklı görüşler ortaya çıkması bakımından oldukça önemli. Az önceki yarışmada tez tarafında yer alan takımın işi daha kolaydı, onu da buradan söylemek istiyorum. Jüri tabi ki hiçbir şekilde etkilenmeyecektir bundan eminim ama anti tezi savunmak daha zordu bundan dolayı her iki ekibimizi de tebrik ediyorum. Bugün gençlerimizi izlemek hepimiz adına keyifliydi, geleceğimiz açısından çok ümit verici bir yarışmaya şahitlik ettik hepimiz’’ dedi.

‘‘Sizler geleceğin Türkiye’sinde çok önemli görevler üstleneceksiniz’’

Liseli gençlere öğütler vererek sözlerine devam eden Bakan Kaya, ‘‘Gençlerimizin bu kadar özgüvenli, teknolojinin insanı sosyalleştirdiği fikrinin karşısında tersini savunmak cidden çok zor özellikle şu an, belki 15 sene önce çok daha kolay bir antitez savunması olabilirdi. Yenilikçi fikirlerin bu salondan çıkması gerçekten ülkemizin geleceği adına da çok önemli bir katkı olacaktır. İnşallah sizler geleceğin Türkiye’sinde çok önemli görevler üstleneceksiniz. Toplum hayatının her alanında rol model olacak şekilde yetişmeniz adına bizim tüm gayretimiz ve fedakarlığımız. Bugün anneleriniz de burada sizlerle birlikte, ben onların her birinin sizlere ayrı ayrı çok fedakarlık ederek hizmet ettiğini biliyorum. Lütfen sizler de yapılan tüm bu fedakarlıklar karşısında kendinizi geliştirmek için çok çalışın. Geleceği ancak çok çalışan, imanlı ve irfanlı gençlerimizle hazırlarız diye düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘İnançlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda çok önemli yerlere geleceksiniz’’

‘‘Sevgili gençler ideallerinizden asla vazgeçmeyin, hedefleriniz olsun ve o hedefleri başaracağınıza inanın, inandığınız taktirde her birinizin inandığınız hayallerinizi gerçekleştirebileceğinize inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz’’ diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kaya, ‘‘ Sizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesi içinde her türlü yardımı yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir Merve kızımız vardı sizler arasında yetişen, bugün Fransa’da dünyanın en saygın konservatuarlarından birinde eğitim alıyor. Merve azmi ve mücadelesiyle gerçekten örnek bir kızımız. İnşallah eğitimini tamamlayıp ülkemize döndüğünde çok güzel hizmetlere imza atacağından hiç şüphem yok. Sizlerin arasından yetişmiş çok başarılı evlatlarımız var. Onlarla buluşmalarda da, sıcak ve samimi sohbetler sayesinde de daha güçlü hayaller kurmanıza teşvik edeceğine inanıyorum. İnşallah geleceğin Türkiye’sinde çok önemli yerlere, inançlarınız, hayalleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda geleceksiniz. Bizde sizin yanınızda ve arkanızdayız her zaman için’’ diye konuştu.

Fethiye Mutaf - Oğuzcan Yazar - Emrah Kuş