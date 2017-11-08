Bakan Kaya Türk mühendis kızlarla bir araya geldi

Türkiye’nın Mühendis Kızları (TMK) Projesi kapsamında proje kapsamında eğitim alan, çalışan ve henüz okuyan kızlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kızlarla gerçekleştirilen tanışmanın ardından projeden bahseden Bakan Kaya, Türkiye'de tıp, eğitim bilimleri gibi birçok bölümde kız öğrencilerin oranının erkek öğrenci oranını geçtiğinden duyduğu mutluluğu belirtti. Mühendislik alanında kızların hala geride olduğunu ifade eden Kaya, bu alanda da kızların yüzde 50'lere ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Bu kapsamda projeye verdikleri önemi vurgulayan Kaya, "Biz istiyoruz ki kızlarımız her alanda güzel başarılar elde etsin ve mühendisliği de başarabileceklerini tüm Türkiye'ye gösterelim. Sizler rol model olacaksınız inşallah. Mühendislik eğitimi almak isteyen kızlarımıza bu programı önümüzdeki dönemlerde liselerde başlatacağız, hatta bilgilendirme çalışmalarımız 7 pilot ilde başladı" şeklinde konuştu.

“Kampüsü özlüyorum arada yürüyüşe gidiyorum”

Kızlarla sohbet eden Kaya, Bilkent Üniversitesi mezunu Simge’ye okulunu sevip sevmediğini sordu. Simge’nin sevdiğini söylemesi üzerine de, “Özlüyorum arada kampüsü, öğrenci için çok güzel bir ortamı vardı, gece fırsat bulunca yürüyüşe gidiyorum, özlem gidermeye” ifadelerinde bulundu.

Görüşmenin devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

TMK Projesi nedir?

TMK projesinin amacı, mühendis olmak isteyen kız öğrencilerinin desteklenmesi ve kurumsal seviyede cinsiyet eşitliği uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması suretiyle özel sektörün liderliğinde model uygulamaların oluşturulması. Bu kapsamda genel hedef nitelikli kadın istihdamının arttırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak. Proje ortakları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, BM Kalkınma Programı ve Limak Vakfı.

Yağmur Yıldız - Burak Altun

