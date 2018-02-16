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Bakan Kaya, UMKE ekiplerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, UMKE ekiplerini ziyaret etti.

Bakan Kaya, UMKE ekiplerini ziyaret etti

16 Şubat 2018 20:48

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinden gelen yaralılara müdahale eden Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasını ziyaret etti. Bakan Kaya, Kilis’in Kocabey köyünde Suriye’den gelen yaralılara ilk müdahaleyi yapan 6 Nolu Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte geldi. Buruda UMKE ekipleri ile sohbet eden Bakan Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. UMKE ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kaya, bölgeden ayrıldı.

Mehmet Ali Dağ - Lider Olgun
 

 

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