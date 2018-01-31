Bakan Kaya: 'Yalan haberlerle dünyayı kandırmaya çalışıyorlar'

Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni, Bakan Kaya'nın katılımı ile Ataköşk Otel'de gerçekleştirildi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, verilen madalyaların sembolik bir nişandan ibaret olduğunu ifade ederek, "Ben hepinize bu vakur ve dik duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun diyorum. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz" dedi. "Daha öncesinde El-Bab'ta, 15 Temmuz'da destan yazıldığı gibi bugün de kahraman ordumuz Afrin'de destan yazıyor" diyen Kaya, şehit ve gazilerin bu zaferlerin mimarı olduğunu belirterek, "Bizler vatan söz konusu olduğunda tıpkı Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin gibi ölümü göze alan bir milletiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışıyla milletimiz bin yıldır bu topraklarda mücadele ediyor. 15 Temmuz'da adeta tanklara meydan okuduk, dünyaya demokrasi dersi verdik. Vurulduk, bombaların hedefi olduk ama asla geri adım atmadık o gece. Yasin Börü kardeşimiz, Trabzon'da gencecik Eren Bülbül kardeşimiz onurlu mücadelemizin eşsiz kahramanlarından sadece birkaçı. 15 Temmuz aslında bir milattır. Bu ülkeye terörle diz çöktürmek isteyenlerin kanlı planlarını bozduk, kendi kazdıkları hendekleri başlarına geçirdik. Hiçbir teröristi ayırt etmeden PKK'sıyla, YGP/PYD'siyle, FETÖ ve DEAŞ'ıyla topyekun bir mücadele içindeyiz. Hemen sınırlarımızda bir terör ordusu oluşturulmasına da asla müsaade edemeyiz. Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam edecek. Biz Zeytin Dalı Harekatı'nı birilerinin dışarıda ima ettiği şekliyle yeni toprak kazanmak için yapmıyoruz. Orada masum insanların huzurunu kaçıran, terör örgütlerinin inlerini başlarına geçireceğiz. İnsanları dinlerine göre ayırıp katledenlerin biz karşısındayız" şeklinde konuştu.

"Avrupa daha söz verdiği yardımları bile yapmadı"

Bazı yabancı haber kanallarının Türkiye'nin sivilleri katlettiği ve Suriye'deki tarihi eserlere zarar verdiği yönündeki haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, "Yalan haberlerle dünyayı kandırmaya çalışıyorlar. Biz ne DEAŞ gibi oradaki tarihi mekanların yok edilmesine izin veririz ne de masum bir tek sivilin, kadının, çocuğun öldürülmesine izin veririz. Bizim tarihi hiçbir mekana zarar vermediğimizi herkes zaten biliyor. Bizim mücadelemiz hak ve adalet mücadelesi. Zalim rejim, o insanların bu ülkeye sığınmak zorunda kalmasına yol açmıştır. Avrupa 3 buçuk milyonun burada olduğunu bildiği halde daha söz verdiği yardımları bile yapmamıştır. Bize insanlık dersi vermeye çalışanlar, Danimarka'da mültecilerin nişan yüzüklerine kadar ellerinden alarak ülkelerine kabul etmektedirler. Biz mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün askerlik şubelerinin önünde askere gitmek için sıra oluşturmuş Suriyeli kardeşlerimizi görüyoruz" diye konuştu.

"Oğlumu evlatlık edinmiştim, şehit oldu"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise, Türkiye'nin tarihin her döneminde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını, kalmaya da devam edeceğini belirtti. Topaca, bu durumun Türkiye'nin coğrafi öneminden, insanlığa hizmet, adalet konusundaki girişimlerinden ve dünyadaki haksızlıklara, zulümlere karşı çıkmasından kaynaklandığını dile getirerek, "Bu sıkıntılar Çanakkale'de, milli mücadelede, 15 Temmuz'da aşıldı, bundan sonra da aşılacaktır. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile dünyada adalet ve refahın tesisi mücadelesi yürütülüyor" dedi.

Programda yer alan şehit aileleri bir yandan hala evlatlarının acısının taze olduğunu, diğer bir yandan da duydukları gururu dile getirdi. Oğlu Suriye'de şehit olan ve törene gelini ve torunuyla gelen bir baba, "Kelimelerle tarif edilmeyecek bir durum" dedi.

Oğlunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaybeden şehit annesi ise, devam eden FETÖ davalarını takip ettiğini ve hainlerin idam edilmesini istediğini dile getirdi.

Sakine Evsahipoğlu'nun hikayesi ise oldukça duygulandırdı. Evsahipoğlu, çocuğu olmadığı için yıllar önce Pursaklar Sevgi Evleri'nden evlatlık edindiği oğlunun şehit olduğunu anlatarak, "Oğlum şehit oldu. Ondan başka kimsem yoktu. Şimdi yapayalnız kaldım. Huzurevinde kalıyorum" dedi. Evsahipoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da tüm şehitler için dua etti. 39 şehit ve 200 gazi adına ailelere madalya verildi.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü