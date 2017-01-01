Diğer
Kategoriler

Bakan Kaya yaralıları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Kaya, “Terörün hedefi milli birlik ve beraberliğimize yönelik. Milli birlik ve beraberliğimizi sıkı bir şekilde bu günlerde daha fazla korumamız gerekiyor” dedi.

Bakan Kaya yaralıları ziyaret etti

01 Ocak 2017 13:15
Bakan Kaya yaralıları ziyaret etti - Tıkla İzle

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Kaya, saldırıda yaralananların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kaya, “Hepimizin başı sağ olsun. Milletimize geçmiş olsun. Okmeydanı Hastanesinde yaralıları ziyarete geldik. 2017’nin ilk saatlerinde yaşanan bu hain terör saldırısını öncelikle şiddetle kınamak istiyorum. 39 kaybımız var, yaralılarımız var. Okmeydanı’nda 5 yaralımız vardı. Onları ziyaret ettik. 2’si yoğun bakımda, 3’ü de acil cerrahi servisinde yatmak üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Terörün hedefi milli birlik ve beraberliğimize yönelik. Biz birliğimizi, beraberliğimi koruduğumuz sürece terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var. Türkiye içeride ve dışarı tüm terör odaklarıyla güçlü bir şekilde kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Büyük kutlu yürüyüşümüzden bizi vazgeçiremeyecekler. Milli birlik ve beraberliğimizi sıkı bir şekilde bu günlerde daha fazla korumamız gerekiyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah” şeklinde konuştu.

(Sadık Kahraman / İHA)

Etiketler: Fatma Betül Sayan Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç