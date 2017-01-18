Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakan Kaya Yüksekovalı aileye sahip çıktı

Bakan Kaya Yüksekovalı aileye sahip çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Alkan ailesine sahip çıktı.

Bakan Kaya Yüksekovalı aileye sahip çıktı

18 Ocak 2017 09:57

Yüksekova'nın Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Tahir Alkan ile 53 yaşındaki eşi Şahmiran Alkan'ın yaşam mücadelelerini yerel basından okuyan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ailenin durumunun araştırılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine hemen Hakkari merkezden Yüksekova ilçesine gelen Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, tek gözlü odada kalan Alkan ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Akif Bildirici, ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.

Bildirici, haberin ilçede yayın yapan Yüksekova Haber Portalı'nda yer almasıyla olaya vakıf olduklarını belirterek, "Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın da talimatlarıyla bugün gelip evde hem kendilerine bir selam vermek, hem halini sormak hem de neye ihtiyaçları olduğunu tespit etmek için ziyarette bulunduk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla görüştük, bu ay kendisine 400 TL'lik bir kira yardımı yapılmış. İnşallah bu ay içerisinde de 2 bin 400 lira geçmişe yönelik kira yardımlarımız yapılacak. Amcamızın sağlık problemleri var, bu sağlık problemleriyle ilgili görüşmelerimizi yapacağız. Heyet raporu aldığını söylüyor, o heyet raporunun takibini yapacağız. Evde bakımdan yararlanması uygunsa, amcamızı evde bakım hizmetinden yararlandıracağız. Bunun takibini de biz gider gitmez arkadaşlarımıza talimatımızı verdik, amcamızın sağlık durumunu takip edeceğiz" dedi.

Alkan ailesinin kaldığı evle ilgili de açıklama yapan Bildirici, "Evin durumuna baktık, evin koşulları gerçekten iyi değil. Amcamız eğer kiralık ev isterse bu konuda da kendisine yardımcı olacağız. Evde de kalmayı sürdürecekse inşallah bahar ayıyla birlikte amcamıza gerekli desteği verip bakım onarımı için ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Geldik, bizi hoş karşıladı. Amcamıza teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun. Bu kadar olumsuz koşullara rağmen yine alçak gönüllü yine hoşgörülü ve şükreden amcamızı karşımızda gördük. Yaşanan şeyler tabi ki hoş şeyler değildi. Sıkıntılarımız muhakkak ki olacak. Biz de devlet olarak bu sıkıntıları en aza indirmek için buraya geldik. İnşallah amcamıza da elimizden geldiği kadarıyla yardım edeceğiz. Kendisine rehberlik edeceğiz. Kapımız, yüreğimiz her zaman açıktır. Bu konuda Sayın Valimiz ve Kaymakam Bey'in de talimatı vardı. Bu gibi durumlarda devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa muhakkak geleceğiz, yapacağız” ifadelerini kullandı.

Alkan ailesi de, Bakan Kaya'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. 

Ömer Oğuz

Etiketler: Yüksekovalı aile


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!