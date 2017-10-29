Bakan Kaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu milletçe yaşıyor, bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle, şükranla anıyoruz. Cumhuriyetin ilanı, şanlı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 94 yılda elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini daha anlamlı kılmakta, milletimize cesaret ve öz güven aşılamaktadır. Hükümet olarak son 15 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki reformlarla, dünyada hayranlıkla takip edilen mega projelerle, insani yardımlarla dünyanın istikrar, refah, adalet ve vicdan merkezi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakındır. Gelinen bu nokta, milletimizin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet etrafında kenetlenen ortak gayretinin ürünüdür. Türkiye’nin bölgesel ve küresel etki gücünün artması, ülkemizi çeşitli ve çetrefilli sınavlarla da karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak, istiklalimize ve istikbalimize yönelen bu hain planlar dün olduğu gibi bugünde milletimizin ve devletimizin kudretli mücadelesiyle hak ettiği cevabı almaktadır. Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi, istiklali söz konusu olduğunda milletimizin nasıl kenetlenip tanklara, kurşunlara, bombalara göğüs gerdiğini, yürekler toplu vurdukça onu topun dahi sindiremeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi işgal etmeye kalkışan bu ihanet şebekesi, o gece kadını erkeği, genci yaşlısı yediden yetmişe aziz milletimizin tüm fertlerinin kenetlenmesi ve dayanışması karşısında hezimete uğramıştır. Birliğimize ve bütünlüğümüze kast eden bütün ihanet şebekeleriyle, terör örgütleriyle, bizi hedeflerimizden döndürmeye çalışan tüm odaklarla kararlı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, 2023 hedeflerine yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünkü kazanımlarının da ilerisine geçmiş, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle el birliği, gönül birliği ve kader birlikteliği içerisinde inşa edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bu mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için büyük bir özen ve hassasiyetle hareket ediyoruz. İnsanı yaşatmayı devletin yaşamasının koşulu gören bir medeniyetin temsilcileri olarak her bir vatandaşımızın mutluluğunu, huzur ve refahını temin etmek, darda kalanın yardımına koşmak, kadınlarımıza, çocuklarımıza, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmek en önemli önceliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Yağmur Yıldız

