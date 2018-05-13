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Bakan Kaya’dan Anneler Günü mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü için yayımladığı mesajda, “Dua ve desteğini her zaman yüreğimde hissettiğim annem ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, ahirete irtihal eden annelerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Bakan Kayadan Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2018 03:31

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler Günü vesilesiyle bir masaj yayımladı. Tüm annelerin gününü içtenlikle kutladığını belirten Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Annelerimiz, doğduğumuzda ilk ses, ilk nefes, sevgi, şefkat ve merhameti ile sığındığımız ilk liman. Bizleri hayata hazırlayan, ilk adımı attığımızda elimizden tutan, ilk kelimeyi öğreten, eğitim ve çalışma hayatımızda hep yanımızda olan annelerimiz. Fedakarlığın ve sabrın mimarları Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimiz.
Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu’ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz.
Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.
Dua ve desteğini her zaman yüreğimde hissettiğim annem ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, ahirete irtihal eden annelerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.”  

 

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