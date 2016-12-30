Bakan Kaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Komiser Zeynep Sağır’ın ailesini ziyaret etti. Kaya, ziyaretinde şehit Zeynep Sağır’ın çocukları Emir ve Doğukan’a, hayranı oldukları Barcelonalı yıldız futbolcular Messi ve Neymar’ın imzalı formalarını hediye etti. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Sağır ailesini ziyaret ettiğini hatırlatan Kaya, formalarıyla gördüğü Emir ile Doğukan’ın, Barcelonalı futbolcular Messi ve Neymar’a olan hayranlığını o zaman öğrendiğini söyledi.

Emir ve Doğukan’ın Messi ve Neymar’a olan hayranlığını öğrendikten sonra Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’la iletişime geçtiklerini ve formaları istediklerini belirten Kaya, "Arda, Emir ve Doğukan’ın hayallerini gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti. Bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının isteklerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her zaman şehit yakınlarımızın emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

Hediyeleri heyecanla açan ve formaları görünce büyük bir mutluluk yaşayan Emir ve Doğukan, Bakan Kaya’ya ve milli futbolcu Arda Turan’a teşekkür etti.

Doğukan’ın formaları okula giderken giyeceğini ve arkadaşlarına hava atacağını söylemesi ise Kaya’yı güldürdü. Formasını uzun uzun inceleyen ve oldukça mutlu görünen Emir, Bakan Kaya’nın isteğini kırmayarak piyano çaldı.

Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit Zeynep Sağır’ın eşi Oktay Sağır’a ise Arda Turan’ın imzalı formasını hediye etti.

Arda Turan’ın milli gururumuz olduğunu söyleyen Oktay Sağır, "Bizleri hiçbir zaman unutmadığınız ve yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizlere güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.