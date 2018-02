Bakan Kaya’dan 'kimyasal hadım' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Polis Eşleri Derneği tarafından düzenlenen kermesin açılışına katıldı. Kermesin açılış kurdelesini kesen Kaya, kermesin gelirlerinin üçte birinin şehit çocukları yararına dağıtılacağını belirterek, derneğin 3 bin polis çocuğuna burs verdiğini ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatının başarıyla devam ettiğini söyleyen Kaya, “Şehitlerimizina aileleri bizlere emanet. Onlara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hep birlikte sahip çıkacağız inşallah. Onlar için ne yapsak şehitlerimizin gösterdiği fedakarlığın yanında az. Minnettarız” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kaya, çocuk istismarının önlenmesine yönelik kurulan komisyonun dün ilk toplantısını yaptığının hatırlatılması üzerine, “Komisyon çalışmalarına devam ediyor. Dün detaylı bir toplantı yaptık 6 saati aşkın bir süre. Tüm detaylarıyla çocuğa karşı her türlü ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik hükümetimizin 15 yıldır yaptığı bütün çalışmaları masaya yatırdık. Çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumaya yönelik gayretlerimizi nasıl daha fazla arttırabiliriz çalışmalarımızı bunları konuştuk. Yasal düzenlemeleri konuştuk. Dünya örnekleri incelendi. Biz hükümet olarak her türlü ihmal ve istismardan çocuklarımızı korumak için tüm kamuoyunun da desteğiyle birlikte bu sorunun üstesinden gelmek üzere çok daha yoğun çaba sarf edeceğiz. Burada ihmal ve istismara çocuklarımız uğramadan koruyucu önleyici önlemlerle birlikte bu sorunun üstesinden gelmemiz çok daha kıymetli. Çocuklarımızın rehabilitasyon süreci çok önemli. Hep cezalar üzerinden bu konu gündeme geliyor ama asıl koruyucu önleyici hizmetler anlamında gündeme gelmesini daha doğru buluyorum ben Bakanlık olarak” şeklinde konuştu.

“Ailelerin çocukların tekrar tekrar örselenmesinin önüne geçelim”

Kamuoyunun toplumun farkındalığının, bilinçlenmesinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Çocuğun ihmal ve istismardan korunmasına yönelik müfredata koyduğumuz kazanımlar var. Bütün bunları değerlendirdik dün. Bu tür olaylarda çocuklarımızın tekrar tekrar örselenmesinin önüne geçmek için basının kullandığı dil çok önemli. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. Benim günlerce uykularımı kaçıran böyle vahşet denilebilecek olayların tekrar tekrar kişilerin çocukların yaşadıkları şehir ve mahallesine kadar verilmesi orada yaşayan insanları bundan sonraki hayatını çok olumsuz etkileyecek konular. Bu konuda da düzenlemeler yapılabilir. Bu çocukların ve bu ailelerin bir hayatı var bunu unutmayalım. Biz çocuklarımız böyle bir ihmal ve istismara uğramadan önce koruyucu önleyici hizmetler anlamında daha etkin bir şekilde hizmetlerimizi kamuoyuna anlatmak istiyoruz. Ailelerin çocukların tekrar tekrar örselenmesinin önüne geçelim” ifadelerini kullandı.

“Hadım konusu kanuni bir düzenlemeyle tekrar gündemde”

Hadım konusundaki çalışmalarda gelinen son noktanın sorulması üzerine Kaya, hadımla ilgili Adalet Bakanı Gül’ün açıklama yaptığını hatırlatarak,

“Hadım konusu da dün gündemdeydi, masadaydı. Bu konuda da çalışma yapılıyor. Hadım konusu zaten daha önceden Adalet Bakanlığımızın yaptığı bir yönetmelik çalışması. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği bir çalışma. Bu konuda kanuni bir düzenlemeyle tekrar gündemde. Biz çocuklarımızı öncelikle her türlü ihmal ve istismardan korumaya yönelik çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde 81 milyonun desteğiyle her çocuğumuzu her türlü ihmal ve istismardan korumaya yönelik çalışmalarımızı arttıracağız. Cezalar tabi ki olacak ama öncelikle çocuklarımızı hep birlikte koruyalım, bilinçlendirelim, farkındalığı arttıralım. Bu konuda aile eğitimleri çok önemli. Biz Bakanlık olarak eğitimler veriyoruz. Aile eğitim programımız var. geçtiğimiz yıl içerisinde ulaştığımız sayı 890 bin aileye aile eğitim programı kapsamında eğitimler verdik. Anne babaların farkındalıkları çocukların kendini koruması, mahremiyet eğitimi noktasında eğitimler veriyoruz. Çocuklarla etkili iletişim konusunda eğitimler veriyoruz. Çünkü bir çocuk anne babası ailesiyle etkili iletişim kuramıyorsa yaşadıklarını anlatamıyorsa kademe kademe istismara sürüklenebilen bir durumun içerisine girebiliyor. O yüzden çocuklarıyla anne babaların sağlıklı iletişim kurması çok önemli” açıklamasında bulundu.

Bakan Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak yaptığımız aile eğitim programlarıyla yine müfredat için verdiğimiz önerilerle birlikte artık tüm ilköğretim okullarında, ana sınıflarından başlayacak şekilde 1.2.3.4. sınıf olmak üzere çocukların yaşına ve ruhsal gelişimine uygun bir şekilde kendi bedenini tanıma, kötü dokunuş, iyi dokunuşu ayırt etme ve kötü bir dokunuşa maruz kaldığında sessiz kalmama, çığlık atmaya kadar varacak şekilde çalışmalar yapıldı. Şu an kitaplarımızda bu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanımız da bize sunumunda gösterdi. Ama daha fazla öğretmenlerimizi bilinçlendirerek, rehberlik psikolojik danışmanlık öğretmenlerimiz çok önemli bu noktada. Onlara daha fazla bu konularda eğitimler vererek çocuklarımızı koruyucu ve önleyici hizmetlerle koruyacağız.”

“35 farklı çocuk izlem merkezi var”

Şu anda 35 farklı çocuk izlem merkezi olduğunu bildiren Kaya, “Orası gerçekten çocukların ikincil örselenmelerin önlenmesi adına hükümetlerimiz döneminde kurulmuş çok önemli merkezler. Çocuk izlem merkezlerinin kanunla yasal altyapısını da sağlıklı bir şekilde oluşturacağız. Orada psikologlar, savcılar, öğretmenler eşliğinde çocuğun ifadesinin alındığı ve yaşına uygun şekilde ifadesinin alındığı merkezler” dedi.

“Alo 183 çağrı hattımız tüm kadınlar çocuklar için hizmetinde milletimizin”

Şiddete uğrayan kadınların ikincil örselenmelerinin önüne geçmek üzere Bakanlık olarak adım attıklarını ve ilk kadın izlem merkezini Ankara’da pilot olarak uygulamaya başlattıklarını kaydeden Kaya, “Şiddete ihmal istismara uğrayan tüm çocuklarımız, istismara uğrayan kadınlarımız için de kadın izlem merkezlerimizi kuracağız. Bunun da çok önemli tarihi adım olduğunu ifade etmek istiyorum. Alo 183 hattımızı tüm toplumumuza duyurmak istiyoruz. Alo 183 bizim kadın çocuk çağrı hattımız, şiddete uğrayan, ihmale uğrayan, istismara uğrayan tüm kadınlar çocuklar ya da sosyal yardım ve destek ihtiyacı olan tüm kadınlar, çocuklar bu hattımızı arayabilirler. Çocuklar için özel eğitim almış çalışanlarımız var. Çocuklarımıza özel hizmet veriliyor. Alo 183 çağrı hattımız tüm kadınlar çocuklar için hizmetinde milletimizin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya, kermesi dolaştı.

Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan