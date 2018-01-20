Bakan Kaya'dan şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcihi'

Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih’ töreni gerçekleştirildi. Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 1.Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Partili milletvekilleri ve yöneticiler, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmalar sonrasında ‘Devlet Övünç Madalyası’ ve ‘Berat Tevcihi’ alacak şehitlerin ve gazilerin isimleri okundu. Şehitlerin özgeçmişi okunması sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadı. Şehit çocukları babalarının madalyalarını almak için anneleriyle sahneye çıktığı anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı.

"Şanlı tarihimize bir destan bıraktınız"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Vatanı ve milleti uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi milletle yad ediyoruz. Biz topraklarımızı aziz şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin cansiperane mücadelesiyle kazandık. 15 Temmuz’dan önce bu topraklarda yüzyıllarca türlü türlü destanlar yazıldı. Dumlupınar’da, Çanakkale’de destanlar yazıldı ve yine 15 Temmuz’da çok yakın bir zamanda aziz milletimiz canıyla, kanıyla tekrar istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. FETÖ terör örgütünün o hain darbe girişimine milletimiz tankların önüne vücudunu siper etti. O gece milletimizin elinde hiçbir silah yoktu iman dolu göğsünüzle Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sizler meydanlara sokaklara döküldünüz ve şanlı tarihimizde bir destan daha bıraktınız" dedi.

"74 ilde 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 övünç madalyası"

Şehitlerin unutulmaması gerektiğini aktaran Bakan Kaya, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörle mücadelede 15 Temmuz’da göstermiş olduğunuz tüm cesaret ve fedakarlık karşısında bugün sizlere layık olduğunuz milletin geleceğine sahip çıktığınız için bunun bir nişanesi olarak terörle mücadele şehit düşmüş şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize ve 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerine devlet övünç madalyası taktim edeceğiz. Ömer Halis Demir’e, Fethi Sekin’e, Eren Bülbül’e minnet ve şükranla onları yad etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 74 ilimizde 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyasını şehit yakını ve gazilerimize vereceğiz. Bunun 2 bin 226’sını gazilerimize, 889’unu ise şehit yakınlarına takdim edeceğiz. Dünya durdukça bu madalyalar nesilden nesle evlatlarınıza, torunlarınıza emanet bırakacağınız büyük bir şeref madalyasıdır" diye konuştu.

"O gece sokağa çıkıp vatanını savunanlara ancak ve ancak kahraman denir"

Ana muhalefet partisine yüklenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesi bağımsızlığına ve özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu aslında o gece tüm dünyaya gösterdi. O gece sizler sokaklara, meydanlara çıktınız çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdiniz. Birileri çıkıp sizlere militan diyorlar. O gece sokağa çıkıp vatanını savunanlara ancak ve ancak kahraman denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan bu milletin şehitlerinin cenazesine gitmesi gerekirken, FETÖ’cü hain teröristlerin cenazesine giden, PKK’lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir" şeklinde konuştu.

"Bugün milletimizin 34 ülkede 78 şehitliği var"

Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini aktaran Bakan Kaya, "PKK’sı, YPG’si, DEAŞ’ı, FETÖ’sü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bağımsızlığımız söz konusu olduğunda ihanet şebekelerini çökertecek imana ve kudrete sahibiz. Bugün milletimizin tam 34 ülkede 78 şehitliği var. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar fazla yerde fazla şehitliği yoktur. Biz vatan ve bayrak söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete koşan bir millettik, bugünden sonra da böyle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tören şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Ufuk Kıvık