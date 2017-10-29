Bakan Kaya’dan tüberküloz hastalarına müjde 

Denizli’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Denizli Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve TOKİ iş birliği ile yapımı tamamlanan 786 konutun kura çekimi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu kapalı spor salonunda iki bakanın katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Karahasanlı Sosyal Konut Projesi’nde 786 konut için 167 engelli vatandaş ve 1053 normal başvuru gerçekleşti. Engeli vatandaşlar için, 79 adet konut kurası çekildi. Geriye kalan 88 engelli vatandaşa ise ikinci şans tanınarak, bin 53 kişilik listeye dahil edildi. Kura çekiminde 786 hak sahibi belirlendikten sonra 393 adet de yedek talihli belirlendi. Denizli 8. Noter denetiminde gerçekleştirildi.

Kura çekim törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanın Osman Zolan katıldı.

Programda bir konuşma yapan TOKİ Finans Müdürü Ayhan Karaca, “1984 yılında kuruldu 2002 yılına kadar AK Parti hükümetinde ise 81 ilde 806 bin konuta ulaştı. 689 bini sosyal konut. Sosyal donatıları yaşam alanı üretiyor 23 bin derslik li 1047 okul 19 üniversite 266 orta büyük boy hastane Aile Bakanlığımızla 33 bin 313 konut üretip teslim ettik. Denizli’de 34 şantiye 8224 konut üretildi. Sosyal konutları ile birlikte 865 milyon TL tekabül ediyor. Arsa ve imar çalışmaları 4 bin 878 konut ilave ile proje aşamasında olan ile birlikte 3 yılda 25 bin rakamına ulaşacağız” dedi.

Denizli’de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların işgaline karşı aynı gün Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi işgal girişimine karşı cihat fetvası verdiğini ve bu şehrin çok önemli bir aldığını söyledi. Türkiye olarak son 15 yılda sosyal politikalarda sesiz devrim ortaya koyduklarını belirten Kaya, sosyal devlet olma yolunda yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini aktardı. Bakan Kaya, “Ekonomide kat tetiğimiz başarılar ile sosyal yardımlara ayırdığımız bütçesi 23 kat artırdık. 2002 de 1,4 milyar yerine 32 milyara çıkarttık. Sosyal yardım 4 kalemde yapılırken 39 farklı alanda sosyal yardım gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal konutlarda bizi hayata geçirdiğimiz sosyal programlar ile gerçekleşti. Sosyal konut projesi aile sosyal politikalar ile bizim TOKİ arasında imzalanan protokole imzalanan projeler, 33 bin 337 konutun yapımını projelendirdi ve 31 bin 588 hak sahibine teslim ettik. Geriye kalan bin 749 konutun yapımı devam ediyor. 2artı 1 konut için 279 ay vade taksitleri sabit ödeme imkanı ile 130 TL ile dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. 270 ayda yapılan ödemeden daha fazla devlet olarak vatandaşa yansıtmadan biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımızı namede muhtaç etmeden ev sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Bakan Kaya’dan tüberküloz hastalarına müjde

Evde bakım hizmetiyle 500 bin engelli yakını ve yaşlıya ulaştıklarını belirten Kaya, bu ulaşmada ve yardımların yüzde 62’sinin kadınlardan oluştuğunu söyledi. Bakan Kaya, “Şefkat evleri ile hanelere tek tek ulaşacağız. Astek projesi ile arz odaklı bir proje olup ev ev kapı kapı dolaşacağız, ihtiyaçları yerinde tespit edip Allah’ın izniyle yerinde çözeceğiz. Yakında zamanda psiko sosyal kayıp yaşayan tüberküloz ve ESSMA hastalarına yönelik bir yardım programımızı hayata geçireceğiz. Yine yakın zamanda ağır kronik hastalık sebebiyle, cihaza bağlı ve ihtiyacı olan hastaların elektrik fatura bedelini de kesintisiz güç kaynağını da bakanlık olarak biz karşılayacağız. Devletimizin daha çok sayıda insana ve haneye şefkat eli uzatmasını yoksulluk artıyor gibi ve kasıtlı yorumlar var. Artan devletin insana olan ilgisidir. Yoksulluk ölçüm kriterlerinde önemli bir iyileşme kaydettik. Nüfusumuz içerisinde dünya bankası rakamlarına göre 4.3 doların altında yaşayanların oranı, 2002 yüzde 30 idi 2015 yüzde 1,5 altına inmiş durumda. Bu oranı sıfırlayacağız Dünya bankası 2017 sürdürebilir raporunda Türkiye son 15 yılda yoksulluğu en fazla uzaktan ülke ilan edildi” ifadelerini kullandı.

15 sene önce namerde muhtaç olmuş ülkeden insanlara refah dağıtan, insanlarının dertlerine deva olan bir ülke haline geldiğini belirten Bakan Zeybekci, “2002 yılında Türkiye’de toplanan yüz liralık verginin 87 TL’si faize gidiyor. Bugün verginin yüzde 87’si size konut oluyor, yol oluyor. Türkiye dünyada kültür coğrafyasına en çok yardım eden ülkedir. Ele muhtaç olan bir ülkeyken, şimdi kültür coğrafyasına kucak açan bir ülke haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘benim insanım arlıdır, derdini söylemez, içine atar, belediye başkanlarından, valilerden bakanlardan şunu bekliyorum der. Gideceksiniz derdine derman olacaksınız, yerinde bulacaksınız.

Bugün onun talimatlarından bir tanesinin daha gerçekleşmesinden dolayı son derece mutluyum. Durmak yok yola devam, bizden konut isteyen vatandaşlarımızın tamamı konut almadan durmak yok yola devam. 25 bin konut sözümüz vardı. İlçelerde yapılmaya başlandı. Denizli’nin bütün ilçelerinden hemşehrilerimiz kira öder gibi konut sahibi olacak. Kim ne derse desin bu millet tarihi boyunca aman demedi. Tarihi boyunca eşit olmadı. Milyonlarca şehit verdi asla teslim olmadı. Allaha şükrediyoruz. Denizli’ye hizmetkar olmak ayrı güzel. Denizlili kardeşlerimize kira öder gibi, 135 TL vererek ev sahibi olacaklar” diye konuştu.

Bakanlar daha sonra kura çekimi yaptı. Engelli vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi. Bakanlar daha sonra beraberindekilerle TOKİ konutlarının bulunduğu Karahasanlı bölgesindeki evleri inceledi.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun