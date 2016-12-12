Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılı, bakanlığının 2017 yılı bütçe görüşmelerine verilen arada Meclis TV canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında yaşanan bombalı saldırıların, terörün en karanlık, en vahşi yüzünün ortaya çıktığı bir terör saldırısı olduğunu kaydeden Kılıç, tüm istihbarat birimleri ve emniyet birimlerinin olağanüstü bir çaba sarf ederek bir an önce olayın açıklığa kavuşturulması için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Kılıç, terörle mücadelede önleyici çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığını, terörün karanlık yüzünün ne olduğunu sürekli dünyaya anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, “Bu olayla ilgili olarak da kınama mesajları yayınlayanlar oluyor ama bu soğuk ve kuru bir kınamayla kalmamalı. Artık Türkiye’nin bunlara sabır gösterme durumu bitmiştir. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi en açık şekilde dile getiriyoruz. Bizimle müttefik olduğunu, dost olduğunu söyleyen tüm ülkelerden ve tüm dostlarımızdan da o iddiaları doğrultusunda hareket etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de olduğu zaman niye bu çifte standart?"

Türkiye’nin teröre karşı, terörün arkasında olanlara, onlara destek olanlara karşı mücadelesinin adalet çerçevesinde ama acımasız bir şekilde süreceğini vurgulayan Kılıç, Batı’ya yönelik şu önemli mesajları verdi:

“Sayın cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği, başbakanımızın da açıkladığı gibi biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kusura bakmasın hiç kimseyi dinleyecek durumda değiliz. Kimsenin de bize ders vermesini kabullenecek durumda değiliz. Çünkü biliyorsunuz Paris’te bundan bir sene önce maç oynandığı esnada stadın dibine kadar girerek direk maçın oynandığı alana ki Fransa cumhurbaşkanı o sırada stattayken dört farklı noktada Paris’te saldırı oldu. Ama Avrupa futbol şampiyonası bu yaz 2016 yazında Fransa’da yapıldı. Dolayısıyla buradaki çifte standart, bizim karşı çıktığımız şey. Fransa’da olağanüstü hal var. Şimdi uzatılması tekrar gündemde ki uzatılacak. Türkiye’de olduğu zaman niye bu çifte standart? Hukukun içerisinde hareket edildiği zaman bir demokrasinin anlamı vardır. Biz, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına sıkı sıkıya bağlıyız. Ama terör saldırısının karşısında ne yapmamızı bekliyorlar? İnsan hakkının en temel hakkı, yaşam hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının yaşam hakkına son veren canilere karşı tabii ki elindeki bütün enstürmanları kullanarak, hukuk çerçevesinde sonuna kadar mücadele edecektir. Bundan da hiçbir şekilde geri adım atacak değiliz. Bizi eleştirenler, önce kendi ülkelerindeki terör örgütlerine ve terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilere karşı yapıp yapmadıkları ile ilgili kendilerini sorgulasınlar.”

Nereden gelirse gelsin, hangi örgüt olursa olsun terörün amacının, Türkiye’nin huzurunu, birliğini bütünlüğünü bozmak olduğunu belirten Bakan Kılıç, “Türkiye şu anda gelecek yürüyüşüne kararlı bir biçimde devam ediyor. Devletimizin, milletimizin, 2013, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma noktasında kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Bakanlığın 2017 yılı bütçesi

Bakanlığının 2017 yılı bütçesi ile ilgili bilgiler de veren Kılıç, 2017 yılı projeleri içerisinde özellikle Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun çalışmalarının ivmelenerek devam edeceğini ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun şu anda ulaştığı 550 bini aşkın yatak kapasitesinin, önümüzdeki yılın ortalarına doğru 650 bine ulaştırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bakan Kılıç, yüzde 78’lerde olan barınma oranının çok daha ilerilere taşınarak, öğrencilerin başvurularının tamamen karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Birleştirici bir özelliği sahip spor alanında ise altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kılıç, “Artık stadyumlarımız da bitiyor art arda açamaya başladık. Özellikle başkentimize yakışır bir stadyumu tüm vatandaşlarımız özellikle Ankaralı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bununla ilgili olarak hem altyapı hem zemin çalışmalarımız ve mimari çalışmalar son raddeye gelmiş durumda. Bu noktada stadın temeli atılacak, yolu yürünecek. Onu da Ankara’ya, başkentimize en kısa sürede kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.