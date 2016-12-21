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Bakan Kılıç: 'Bizim asıl şemsiyemiz ay yıldızlı bayrağımızdır'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılacağı, "Yıldızlar Karması" dayanışma gecesinde, “Biz biriz, biz beraberiz. Bizim asıl şemsiyemiz, asıl birlikteliğimiz ay yıldızlı bayrağımızdır ve o bayrak etrafında toplanmış olan milletimizdir. O bayrağın temsil ettiği devletimizdir” mesajı verileceğini söyledi.

Bakan Kılıç: Bizim asıl şemsiyemiz ay yıldızlı bayrağımızdır

21 Aralık 2016 19:00

Son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki için bir araya gelen futbol ailesi, 22 Aralık Perşembe günü Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılacağı, "Yıldızlar Karması" adıyla gerçekleştirilecek bir dayanışma gecesi düzenleyecek. "Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla Beşiktaş Vodafone Arena'da yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve gecenin tribün geliri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla Beşiktaş ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu anlamlı gece öncesinde katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da dün Süper Lig Kulüpleri ve TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Bakan Kılıç, toplantılarda yaşananları şöyle anlattı:
“Futbol Federasyonumuz ve Kulüpler Birliği Vakfımız da bu toplantılarımıza katıldı. Gerçekten tüm spor camiasındaki yönetici ve başkanlar artık geçmişteki konuşulanları bir kenara koyup ‘biz bir olmalıyız, beraber olmalıyız, formalarımız farklı renkte, taraftarlarımız farklı renklerdeki takımları destekliyorlar, evet ama o formaların üzerinde ve bütün müsabakalarda kulüplerin renklerini içeren bayrakları asılır ama ortalarında Türk Bayrağı vardır. Bütün sporcuların üzerinde ay yıldızlı bayrağımız vardır. Ve o bayrağımızın altında bizim birleşerek geleceğe yürümemiz gerekiyor. Zaten bir ve beraberiz ama bunu iyice vurgulamamız gerekiyor.”

Bakan Kılıç, her iki toplantıda da “Başkanlar burada başı çekmeli ki camialar, tribünlerde gördüğümüz güzel görüntüler daim olsun” mesajını kulüp yöneticilerine açıkça söylediğini ifade ederek, “Ben taraftarlarımızdan şunu özellikle rica ediyorum; ‘zaman birlik zamanıdır.’ Takımlarımızı destekleyelim ama onun dışında bu ülkenin birer ferdi olduğumuzu, bu devletin bir ferdi olduğumuzu ve Türk Bayrağı altında beraber yaşadığımızı da unutmayalım. Bu noktada çok kararlı gördüm kulüp başkanlarını ve bu bizi memnun etti” diye konuştu.

Bakan Kılıç, Perşembe akşamı Beşiktaş Vodafone Arena’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katımıyla yıldızlar karmasının bir maç yapacağını hatırlatarak, “Gecenin tüm geliri olduğu gibi şehit ve gazi yakınlarına aktarılacak. Spor camiasının hepsinden katılım olacak oraya. Gecede verilecek mesaj çok açık olacak; ‘Biz biriz, biz beraberiz.’ Bizim asıl şemsiyemiz, asıl birlikteliğimiz ay yıldızlı bayrağımızdır ve o bayrak etrafında toplanmış olan milletimizdir. O bayrağın temsil ettiği devletimizdir. Bu anlamda ben çok ümitliyim. Taraftarların da bu mesajı çok doğru algıladıklarını görüyoruz. İnşallah bu ivmelenerek devam edecek. Bu bir tabiri caizse istiklal ve istikbal mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ne dedi; ‘adeta bir milli seferberlik ruhuyla bunu yapmak durumundayız.’ Çünkü Türkiye gerçekten hem bölgede hem dünyada ağırlığı olan bir ülke. Bu sorumluluk bilinciyle torunlarımıza bırakacağımız ülkemizi bizim 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha kararlı bir şekilde taşımamız gerekiyor. Terörün bize yaşatmaya çalıştığı bu acıya bizim verebileceğimiz en büyük cevap; birliğimiz, beraberliğimiz ve sizi tanımıyoruz dememizdir. Spor burada çok ciddi anlamda birleştirici bir unsurdur” diye konuştu.

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç


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