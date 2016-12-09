Diyarbakır’a yapılan yatırımları incelemek ve bilgi almak amacıyla Diyarbakır’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kent merkezinde yapılan spor tesislerini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Val Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum olarak atanan Cumali Atilla ile birlikte gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kılıç, kız basketbol takımlarının yaptığı maçı da izledikten sonra, Süleyman Bin Velid yurdunda da incelemelerde bulundu.

“Kayyum atandıktan sonra Belediye’ye ilk ziyaret”

Bakan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum atandıktan sonra hükümet tarafından yapılan ilk ziyareti de gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası bir otelde sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıç, burada yaptığı konuşmada Diyarbakır’a 14 yılda 26 milyar Dolar yatırım yapıldığına dikkat çekerek, “Ülkenin her karış toprağına hizmet götürmek, milletimize hizmet etmek gibi bir derdimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın derdi bundandır. Çok büyük hedeflerimiz var. Bunlara hiçbir şekilde geri adım atmadan koşacağız. İşte bu yüzden bu salonda yer alan sporcu kardeşlerimizin çok büyük bir önemi var” dedi.

“16 Temmuz sabahı dünyaya da ders verdik”

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de konuşan Bakan Kılıç, “ Darbe girişimi ile başlayan o gece 16 Temmuz sabahına vardığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve çağrısına anında cevap veren aziz milletimizin, Sayın Başbakanımızın sağlam duruşuna destek olan aziz milletimizin destek oluşuna ve 16 Temmuz sabahından bertaraf ettiği bir darbe girişimine dönüştü. Bununla beraber dünyaya da demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verdik. Bu millet bunu yaptı. Bizim burçlarımızda, surlarımız, bizim memleketimizin her bir karış toprağında ay yıldızlı bayrağımız dalgalanmaktadır ve dalgalanmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Mültecileri niye ağırladığımızı Çanakkale şehitliğine gidin de görün”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizim derdimiz toprak alıp vermek değil” sözünü anımsatan Bakan Kılıç, “Medeniyetimizin beşiği ve bizim kardeşimiz olan insanlara destek olmak bizim işimiz. Çanakkale şehitliğinde Diyarbakırlı, Şanlıurfalı, Aydınlı, Tokatlı, İstanbullu yan yana yatmaktadır ama şu an Türkiye sınırları içerisinde olmayan topraklardan da olanlar da var. Bizim Suriye’de ne işimiz var diye soranlar oluyor. Çanakkale şehitliğine gidin de bizim niye mültecileri ağırladığımızı görün. Orada Halep’i, Üsküp’ü, Şam’ı, Selanik’i, Saraybosna’yı göreceksiniz” ifadelerinde bulundu.

“14 yılda Diyarbakır’a 26 milyar Dolar”

Diyarbakır’a 14 yılda yapılan yatırımın 26 milyar Dolar olduğunu hatırlatan Bakan Kılıç, “Bu ülkenin seçilmiş hükümeti, Başbakan’ı, şimdiki Cumhurbaşkanı, şimdiki Başbakan’ı yaptı. Bunları nereye saklayacaksınız. Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet nedir yatırım nedir onu görüyorlar. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Stadyum inşaatımızın maliyeti 150 milyon TL. Kim yapıyor bunu AK Parti hükümetleri yapıyor. Kimin Diyarbakır’a yatırım yaptığı ve kimin yapmadığı aşikar” ifadelerini kullandı.

“Seçimle gelen seçimle gitmeli ama kanuna da uymalı”

Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

“Ama seçimle gelen kanuna ve hukuka da uygun davranmalıdır. Bu kadar açık. Çıkıp da milleti tehdit etmeye kimsenin hakkı yok. Avrupa Birliği ülkelerine yaptığım ziyaretlerin birinde onlara sordum. Sizin ilçenin belediye başkanı, belediyenin imkanlarıyla aldığı greyderi, kepçeyi, kamyonu alıp sokağın ortasına çukuru kazsa, içine de patlayıcıyı yerleştirse, üstünü de kapatsa, sonra da güvenlik güçleri oraya müdahale ettiğinde orayı havaya uçurup onları şehit etse ne yaparsın dedim. Öyle şey olur mu dediler. Biz de bunu diyoruz zaten. Bizi istedikleri kadar tehdit etsinler. Vız gelir tırıs gider. Siz kimi tehdit ediyorsunuz. Bizim arkamızda millet var. Biz bu bayrağı yolumuzu koymuşuz. Bu milletin mayasında birlik var kardeşlik var. Bu coğrafyaya bu ülkeye bu millete bu bayrağa hizmet edecek kahramanları Diyarbakır yine yetiştirecek”

Burak Emek - Emrah Kızıl