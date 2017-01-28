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Bakan Kılıç ’Karbeyaz’ ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum’un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin resmi maskotu Karbeyaz ile bir araya geldi.

Bakan Kılıç Karbeyaz ile buluştu

28 Ocak 2017 11:39

Avrupa’nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum’un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Bu organizasyon öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, festivalin resmi maskotu Karbeyaz ile buluştu. Keyifli anlara sahne olan buluşmada, Bakan Kılıç, Karbeyaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşma sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıç, "Erzurum’un ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin maskotu ’Karbeyaz’ı misafir ettik. Sevimli maskotumuz, Geleceğin olimpiyat şampiyonlarının mücadele edeceği EYOF 2017 Erzurum’a büyük bir heyecan ve renk katacak” ifadelerini kullandı.

KARBEYAZ ÇOCUKLARA ULAŞIYOR

EYOF 2017 Erzurum’un resmi maskotunun ismini sosyal medyada yapılan oylama sonucu halk “Karbeyaz” olarak belirlemişti. Festivalin renkli yüzü Karbeyaz sadece sportif faaliyetlerde değil, organizasyon kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinde de yerini alıyor.

EYOF 2017 Erzurum için organizasyon anlamında her türlü hazırlıklar devam ederken, sosyal sorumluluk projesi “Şampiyon Ol” birinci yarıyıl öğrenim sürecinde kentin çocuklarına ulaştı ve Karbeyaz da projenin renkli yüzü oldu.

Öğrencileri okullarında ziyaret eden Şampiyon Ol ekibi ve Karbeyaz, yarıyılın son okul günü minik şampiyonları yalnız bırakmayarak karne heyecanlarına ortak oldu. Geleceğin şampiyon adayları karnelerini Karbeyaz’ın elinden aldı.

(İHA)

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç, EYOF 2017 Erzurum, karbeyaz


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