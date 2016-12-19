Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 20.12.2016 Salı günü sabah 09.00’da CVK Park Bosphorus Otel’de Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantı sonrası Bakan Çağatay Kılıç, kulüp başkanlarıyla birlikte Şehitler Tepesi’ne yürüyecek ve 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizi anacak.

Kılıç’ın Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geleceği toplantıda, 2016 yılı değerlendirmesinin yanı sıra kulüplerin amatör branşlarına yönelik çalışmalar ele alınacak. Toplantıda ayrıca, son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından tribünlerde yaşanan birlik ve beraberlik ruhunun devamı için yapılması gereken çalışmalar da değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Bakan Kılıç, kulüp başkanlarıyla birlikte Şehitler Tepesi’ne yürüyecek ve 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimizi anacak.

Bakan Çağatay Kılıç, akşam saatlerinde ise TFF 1. Lig Kulüpleri'nin başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelecek. Saat 18.00’de CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleşecek toplantıda, TFF 1. Lig kulüplerinin sorunlarının ele alınması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

