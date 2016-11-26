Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Kılıç, Bakanlık olarak Kredi Yurtlar kurumu ve Gençlik ve Spor il müdürlüğünü kapsayan 2 farklı alanda sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Bakan Kılıç “Bizim iki farklı alanı sorumluluk alanımız var. Birisi Kredi Yurtlar kurumuyla ilgili olarak öğrencilerimize barınma imkanı sağlama konusundaki sorumluluğumuz. Bir diğeri de sportif anlamında ki çalışmalar ilgili olarak gençlik ve spor il müdürlüğü anlamında yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla çok geniş bir alanı kapsayan Malatya'nın da genç nüfusuna tüm vatandaşlarımıza aslında hizmet eden bir alandayız. Yaptığımız yatırımlar doğrultusunda gerçekten Malatya’ya özel bir destek vermek için çabalıyoruz. Gerçekten Malatyayı en üst seviyede Bakanlar kurulunda temsil eden bakanımızla beraber, Genel Başkan yardımcısı ve milletvekilleriyle beraber Malatya için yoğun bir mesai harcadıklarının birinci elden şahidiyiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin sorumluluğunda devam eden Malatya Arena Stadının da yaşanan gecikmelerle ilgili de Bakan Kılıç, “Malatya’ya en büyük yatırımlarımızdan biri stadyum yatırımı TOKİ’nin sorumluluğunda devam eden şu anki inşaatımız da bazı gecikmeleri oldu. Gecikmeler zaman zaman inşaat sektöründe bizim de elimizde olmayan sebeplerden dolayı olabiliyor. Şu anda devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Ülkemiz de bu kadar büyük tesisleşme hamlesini spor bazındaki tesisleşme hamlesini Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlatmış olması, Sayın Başbakanımızın şu anda devam ettiriyor olması ve AK Parti hükümetlerinin bu nokta da ortaya koyduğu performans bellidir. Bir gecikme söz konusu olduğunda bunu eleştiri malzemesi olarak kullananlara sadece şunu söylüyorum, yaptığımız işlere bakın, yaptığımız yatırımlara bakın. Bu ülkenin insanına ne hizmet yapıldığına bakın. Yapılan işlere eleştiri değil neresinden biz de destek verebiliriz diye yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yeni yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki dönemde gerçekten büyük bir atılım olacak. Yeni kredi yurtlar kurumuyla ilgili yapılan yatırımlarımızla beraber önümüzde ki dönem içerisinde gerçekten büyük bir atılım olacak. Şu an devam eden yatırımlarımız var önümüzde ki yıllarda yapılacak yatırımlarla kapasitemiz ciddi anlamda gelişecek. Stadyumlarla ilgili bazı eleştiriler oluyor. Malatya özelinde de dile getirmemiz gerekirse bu statlar sadece iki hafta da bir futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan stadyumlar olmayacak. Yaşayan stadyumlar olacak. Bunların tribün altı diye ifade ettiğimiz bölümlerinden salonlar üretilecek. Aynı zamanda sportif anlamdaki spor malzemesinin ticaretinin de yapılabileceği bir yer olarak görebilecek. Aynı zamanda sosyal bir paylaşım merkezi olabilecek bir mekan olarak düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yakup Arkın

