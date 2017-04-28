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Bakan Kılıç: Umut vermenin ne olduğu 20 sene sonra anlayacağımızı düşünüyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bugün burada çocukların geleceklerine bir umut veriyor olmanın ne demek olduğunu 20 sene sonra anlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bakan Kılıç: Umut vermenin ne olduğu 20 sene sonra anlayacağımızı düşünüyorum

28 Nisan 2017 13:50

Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir Umut, Bir Ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen "1. SPOR ve KÜLTÜR ŞENLİĞİ" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 1. Spor ve Kültür Şenliği'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katıldı.
Bakan Kılıç, “Medeniyetimizin bugün neleri başarabileceğinin örneğini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hemen yanıbaşımızda bir caninin bir diktatörün bir insanlıktan nasibini almamış kişinin 600 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir durumda tek bir ülke hem kucağını hem evini hem de kapısını açarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde oradan kaçıpta hayatını kurtarmaya çalışan insanlara örnek oldu. Tarih içerisinde ülkemizin bu durumundan ve fedakarlığından dolayı üstün insanlık vazifesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“20 sene sonra anlayacağımızı düşünüyorum”
“Çocuklarımız hepimizin geleceği” diyerek sözlerine devam eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bugün burada çocukların geleceklerine bir umut veriyor olmanın ne demek olduğunu 20 sene sonra anlayacağımızı düşünüyorum. Dünya’da demokrasilerin insan haklarının en büyük savunucuları Suriye krizine karşı veremedikleri sınavda tarih önünde yargılanacaklar. Gözyaşı akıtan çocuğun, insanın, onların yüreğinde hissettiği acıyı tarih önünde hesap vermek durumunda kalacaklar. Biz bu imtihanı alnımızın akıyla vermeye çalıştık. Bugün burada çocukların geleceğine umut olmak için bir araya gelen tüm katılımcılara tebriklerimi sunuyorum” diye konuştu.
 

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç


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