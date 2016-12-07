Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bakan Kılıç ve TFF Başkanı Demirören, Samsunspor’un yeni stadyumunu inceledi

Bakan Kılıç ve TFF Başkanı Demirören, Samsunspor’un yeni stadyumunu inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Samsun’da yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu'nu inceledi.


07 Aralık 2016 20:20

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen ‘2016 Sporun Enleri’ programına katılmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören ilk olarak Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu inşaatını ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, statta incelemelerde bulunduktan sonra locaları da gezdiler. Bakan Kılıç ve TFF Başkanı Demirören daha sonra ASKF Samsun Şubesi’nin düzenlediği ‘2016 Sporun Enleri’ programına katıldılar. 

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz
 

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç