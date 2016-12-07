Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen ‘2016 Sporun Enleri’ programına katılmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören ilk olarak Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu inşaatını ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, statta incelemelerde bulunduktan sonra locaları da gezdiler. Bakan Kılıç ve TFF Başkanı Demirören daha sonra ASKF Samsun Şubesi’nin düzenlediği ‘2016 Sporun Enleri’ programına katıldılar.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz

