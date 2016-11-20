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Bakan Kılıç, WADA İcra Kurulu toplantısına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yönetimine seçildiği Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) Glasgow’daki İcra Kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Kılıç, WADA İcra Kurulu toplantısına katıldı

20 Kasım 2016 17:25

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yönetimine seçildiği Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) Glasgow’daki icra kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Çağatay Kılıç Türkiye’nin uyguladığı sıfır tolerans politikasının ve ‘temiz spor’ hassasiyetini WADA yetkilileri ile paylaştı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen WADA İcra Kurulu toplantısında dopinge karşı yürütülen mücadele önemli kararlar alındı. Toplantıda mevcut başkan Craig Reedie WADA başkanlığına yeniden seçildi.
WADA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "wada_ama" isimli hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyük Britanyalı Craig Reedie, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısında yeniden başkan oldu.

Kurulduğu 1999'dan bu yana WADA'nın bünyesinde çalışan ve 2013'teki seçimde başkanlığa getirilen 75 yaşındaki Reedie, görevini 3 yıl daha sürdürecek.
Norveç Kültür ve Spor Bakanı Linda Hofstad Helleland ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı'na getirildi.
 

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç


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