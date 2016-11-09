Bakan Çağatay Kılıç, WADA Yönetim Kurulu üyeliği için Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi devletlerden bakan düzeyinde yapılan seçimlerde aday gösterildi.

Avrupa Konseyi delegeler komitesi kararıyla yönetim kurulu üyeliğine seçilen Bakan Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016 tarihinde İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılacak WADA Yönetim Kurulu toplantısına katılarak göreve başlayacak.

Dünyada tüm spor branşlarında dopingle mücadele eden en yetkili kuruluş olan WADA’nın 18 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nda 5 sandalye Avrupa kıtasına tahsis edilmektedir. Bu 5 sandalyeden üçü AB üyesi ülkelere, ikisi ise AB üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere ayrılmaktadır. Bu iki kontenjandan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısına, diğeri ise AB üyesi olmayan bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin spor bakanına aittir.