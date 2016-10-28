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Bakan Kılıç’tan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhuriyet’in ilanının 93. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimiz, kendilerine canı gönülden inandığımız gençlerimiz tarafından birlik ve beraberlik içerisinde daha da yükseklere taşınacaktır” dedi.

Bakan Kılıçtan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2016 11:40

Bakan Çağatay Kılıç, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 93. Yıl Dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Aziz Milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygu, hedef ve ideal etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiş ve yaşanan tüm badireleri bu bilinç ve birliktelik sayesinde aşmıştır. İstiklal Harbini zaferle neticelendirerek millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizi kuran ecdadımızın evlatları olarak, bağımsızlığımıza ve bayrağımıza göz dikmiş hainlere, 15 Temmuz gecesi gereken cevabı vererek, Egemenliğimiz ve Milli İrademize bir kez daha sahip çıktık. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmek ve ülkemizin istikrarını bozmak isteyen tüm art niyetli girişimleri, tarihimiz boyunca olduğu gibi Aziz Milletimiz engin ferasetiyle akim bırakacaktır. Cumhuriyetimizin gurur duyduğumuz kazanımları, ülkemizin geldiği seviye itibariyle sahip olduğumuz değerler ve milletimizin 93 yıldır yorulmadan Cumhuriyetine ve Milli egemenliğine sahip çıkması bulunduğumuz bölge ve dünya milletleri için de bir umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Kahramanlarımız olmak üzere vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. 


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