Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bakan Kılıç'tan Gülseren Gönül için taziye mesajı

Bakan Kılıç'tan Gülseren Gönül için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kadın basketbolunun simge isimlerinden Gülseren Gönül’ün vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kılıçtan Gülseren Gönül için taziye mesajı

23 Ocak 2017 18:43

Bakan Çağatay Kılıç mesajında, “Kadın basketbolumuzun simge isimlerinden Gülseren Gönül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini de taşıyordu. A Milli Kadın Takımımızın formasını ilk kez giyen sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.  

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç, Gülseren Gönül


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!