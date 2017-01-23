Bakan Çağatay Kılıç mesajında, “Kadın basketbolumuzun simge isimlerinden Gülseren Gönül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gülseren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini de taşıyordu. A Milli Kadın Takımımızın formasını ilk kez giyen sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.