Bakan Kılıç'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Sen önce onun hesabını ver'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclis toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Kılıç, terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Nasıl ki PKK ile mücadeleyi Şanlıurfalı kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz, işte bu FETÖ terör örgütüne karşı da, DHKP-C terör örgütüne karşı da, YPG’sine karşı da, PYD’sine karşı da hep beraber yapacağız” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” sözlerini hatırlatan Bakan Kılıç, “16 Nisan halk oylamasına giderken Sayın Kılıçdaroğlu konuşuyor, 'Ne engel gördünüz de bu sistem değişikliğine gidiyorsunuz.' Ben de ona diyordum ki, gerçi hiç cevap vermedim, daha doğrusu veremedim. Diyordum ki Sayın Kılıdaroğlu sen bu ülkeye, bu dünyaya uzaydan mı geldin. Cumhuriyet mitingleri adı altında akademisyenleri sokağa çıkarmak istediler, ellerine 'ordu göreve' pankartı verdiler. Danıştay saldırısını yaptılar. Arkasından neler çıktı gördünüz. Ondan sonra kapatma davası açtılar. Yüzde 49, yani neredeyse yüzde 50 oy almış bu ülkenin iktidar partisine size kapatma davası açıyoruz dediler. Sonra e-muhtıra, ondan sonra Gezi olayları, cumhurbaşkanı seçtirmeyiz 367 garanti. Ondan sonra 17-25 Aralık hukuk darbesi girişimi, işte en son geldiler 15 Temmuz gecesi de bunu en büyük ihanetle farklı bir noktaya taşımak istediler. Ama o aziz millet Cumhurbaşkanının davetiyle, Başbakanının çağrısıyla meydanlara çıktı, sokaklara çıktı. Ellerinde silah olmadan bu ülkenin silahını çalan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasının içerisine gizlenen hainler, uçağını çaldı gitti Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladı. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi diyorlar ya tamam geçti, yok, kusura bakma. Madem söyledin her gün hatırlatacağız sana. Ne dedi, kontrollü darbe dedi. Darbenin kontrollüsü, kontrolsüzü mü olur. Peki başka bir şey söyleyeceğim, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandığı o gece Cumhuriyet Halk Partisi'nden de haklarını teslim edelim, var mıydı, var. Tüm partilerden geldiler. Ben CHP milletvekillerinden şunu beklerdim, gerçi şimdi kazan kaynamaya başladı. CHP’de ilginç şeyler olmaya başladı. İstifa edenler, kurultay isteyenler, biz artık bunla yapamayız diyenler. Bu milletin değerlerinden uzaklaşırsanız, bu milletin değerlerine sarılmazsanız, millete hizmetkar olmazsanız, kontrollü oturduğunuz koltuktan gitmek durumunda kalırsınız. Ben CHP milletvekillerinden şunu beklerdim, 'Sayın genel başkan, sen kontrollü darbe diyorsun ama biz o gün Meclisteydik” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu darbe gecesi Bakırköy’e nasıl gittiğinin hesabını versin”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi havalimanı önündeki tanklar yolu açtıktan sora Bakırköy Belediye Başkanının evine nasıl gittiğinin hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “Adam çıkmış üç tane helikopterle, o hainler Cumhurbaşkanımızı Marmaris’te öldürmek için, suikast yapmak için yola çıkıyor. O ölüm mangaları arıyor, tarıyor 15 dakika farkla Sayın Cumhurbaşkanımız oradan başka yere geçiyor. Kılıçdaroğlu çıkmış ne diyor, kontrollü darbe. Yazıklar olsun sana. Ama sen İstanbul Havalimanı'na indin. Sonra görüntülerde ne var, 10 dakika bekliyor. O İstanbul VİP’in önündeki tanklar çekiliyor, Kılıçdaroğlu oradan gidiyor. Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Sen önce oradan nasıl çıktın onun hesabını ver. Kimlerle ne konuşuldu da o FETÖ terör örgütü darbecilerinin başını çektiği o darbeciler o tankları çekti de seni oradan çıkarttılar” dedi.

AB’nin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiğini belirten Bakan Kılıç, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 19 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki konuşmasında “Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD’ye yaslıyoruz” sözlerini hatırlatarak, “Çıkmış birileri ne diyor, nereye dayamış sırtını, terör örgütüne. Bir tanesi ne dedi, 'Terör örgütü sizi tükürüğünde boğar.' Öyle mi. Dedi değil mi, nerede o şimdi. Nerede o şimdi, hadi gelsene. AK Parti Milletvekili Kasım Gürpınar Avrupa'yı iyi biliyor. Oradaki AB’de yapılanları, edilenleri iyi biliyor. Şimdi konuşuyorlar; 'bizim gözlemcilerimiz tarafsız.' Hadi canım oradan. Adam almış terör örgütünün paçavrasını onunla poz veriyor, ondan sonra ne diyor, tarafsız. Hadi oradan” diye konuştu.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı