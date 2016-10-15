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Bakan Kılıç’tan KYK’lı gençlere mektup

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, KYK yurtlarında kalan 81 il, 200 ilçe ve KKTC’de 3 yurt olmak üzere toplam 668 yurtta barınan KYK’lı gence mektup gönderdi.

Bakan Kılıçtan KYKlı gençlere mektup

15 Ekim 2016 13:23

“Değerli kardeşim” hitabıyla başlayan mektubunda Bakan Kılıç,“Geleceğinizi inşâ etmek amacıyla adım attığınız yükseköğrenim hayatınızda; sizleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü imkânlarıyla Bakanlığımız himayesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu çatısı altında ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin yarınlar için en büyük dayanağı ve güvencesinin gençler olduğunu vurgulayan Bakan Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bunun için kapasitesini ve yurtlarda sunduğu hizmetlerin kalitesini her geçen gün arttırdığına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, mektubunun devamında ise şunlar kaydedildi:

“Yeni bir hayatın kapısını araladınız. Geleceğiniz için çok önemli bir adımı atmak uğruna belki aileleriniz ve sevdiklerinizden ayrıldınız. Fakat biz; bir yandan konfor ve huzurunuzu sağlamak için var gücümüzle çalışırken, diğer yandan da sizlere yeni ve büyük bir aile olmanın azmiyle kucak açmaktayız. Erdemli ve başarılı bireyler olarak hayata atılmanız ailelerinizin olduğu kadar bizim de en büyük ümidimizdir. Ev sıcaklığında konforlu odalardan ücretsiz internet bağlantısına, sanatsal ve kültürel faaliyetlerden, spor ve rehberlik hizmetlerine kadar her türlü hizmetten istifade edebileceğiniz yurtlarımızda imkânları en üst seviyeye taşıdık. Sizlerin ruhen sağlıklı ve mutlu bireyler olarak hayatınıza devam etmeniz için psikolojik (manevi) rehberlik hizmetleri, sosyal faaliyetler, konferanslar, seminerler organize ettik. Ayrıca kişisel gelişime katkı sağlaması arzusuyla sanatsal ve kültürel topluluklar bünyesinde sinema, tiyatro, edebiyat, mizah, müzik gibi geniş bir yelpazede katılım sağlayabileceğiniz alanlar oluşturduk. Bir ülkenin yarınlar için en büyük sermayesi, dayanağı, güvencesi siz gençleridir. Türkiye’nin, etrafını saran ateş çemberini yarması da ancak sizlerin iradesi ve inancıyla olacaktır. Nitekim 15 Temmuz 2016 günü sokaklara zehrini salan ihanet çetesine karşı dimdik duran ve gerçeğin sesini meydan meydan haykıran sizler oldunuz. Gençliğimiz; millete sancaktar olmuş ve onları iradelerinin müdafaasını yapmaya çağırmıştır. Elbette bu memleketin çocuklarındaki cevheri, bu ülkeye düşmanlık besleyenler de görmektedir. Sırf bu yüzden; yüzyılın ihanet kalkışmasını yapan terör örgütü temelini gençliğe dayandırmaya çalışmıştır. Fakat biz, gençliğimizin kirli eller ve ruhlar tarafından devşirilmesine dur demek için sayılarını çoğalttığımız ve kapasite artışı yaptığımız KYK yurtları vesilesiyle; bu fırsatçıların hain emellerini boşa çıkarmaya ant içtik.Bir yeri ’yurt’ yapan; orada saygı ve hoşgörü içinde, birlik ve beraberlik duygusuyla, huzur ve güvenle yaşanabilmesidir. Bütün teknik imkânların ötesinde; binalarımızı hakiki manada yurda dönüştürecek olan, siz değerli öğrencilerimizin varlığı olacaktır. Kelimenin sözlükteki tüm karşılığıyla, yurdu değerli kılan içindekilerdir. Bizim için kıymetinizin sebebi; yalnızca kurumumuz yurtlarını değil; güzel ve onurlu yurdumuzu da paylaşıyor olmamızdır. Bu duygularla, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı olarak, bir ağabeyiniz olarak ’aramıza hoş geldiniz’ diyor, vatanımıza ve milletimize bağlılık yolundan asla ayrılmayacağınız ümidiyle hepinizi muhabbetle kucaklıyorum.”

Mektupları okuyan KYK’lı gençler ise mektuptan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan Çağatay Kılıç’a teşekkür ettiler.

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç, kyk


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