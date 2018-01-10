Bakan Kurtulmuş 2018 Troia Yılı Lansmanı'na katıldı

Çanakkale'de İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde, 2018 Yılı Troia Yılı Lansman Toplantısı gerçekleşti. Toplantı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, merkez önünde kendisini bekleyen gazetecilere karanfil vererek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Ardından Bakan Kurtulmuş protokol üyeleriyle birlikte, Troialılar kılığına giren sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

2018 Yılı Troia Yılı Lansman Toplantısı'na, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 2018 Troia Yılı tanıtım videosu katılımcılara izletildi. Daha sonra protokol konuşmaları yapıldı. Lansmanda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018 yılını Troia Yılı olarak ilan ettik. Valimizin koordinatörlüğünde bizim bakanlığımızın da bütün imkanlarını seferber ederek, bu yılı inşallah çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi 1988 yılında Troia BM UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girdi. Bu sene 20’nci yılı. 20’nci yılı vesile kılarak dünyaya tanıtılmasını gerçekleştireceğiz. Sadece Çanakkalelilerin ve bizim vatandaşlarımızın farkında olması değil, Troia Yılı üzerinden bütün dünyada bütün insanlık Troia Yılı üzerinden Troia’nın Çanakkale’nin Türkiye'nin farkında olmasını sağlayacağız. Türkiye’nin bir yan markası olarak, alt markası olarak dünyaya tanıtacağız. Memleketimizdeki başka bir güzelliğimizi bütün dünyaya tanıtacağız. O yıl içerisinde bütün dünya bizim o yöremiz üzerinde Türkiyeyi daha iyi tanımış olacak. Ayrıca biliyorsunuz dünya kültür mirası listesinde 17 yerimiz vardı. Bunlar her yıl artarak devam edecek, şu anda sırada bekleyen Göbeklitepe var. Bunu da listeye alacağız. Bu yıl ıslık dilinin ve Hıdrellez'in Dünya Somut Olmayan Miras Listesine alınmasını temin ettik. Ayrıca İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın 'yaratıcı şehirler' kapsamında, BM Listesine gitmesini temsil ettik. Türkiye'yi uluslararası alanda daha fazla görünür hale getirmek için canla başla gayret sarf ediyoruz. Türkiye, 2017'de UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Bu, Türkiye için büyük bir başarıdır. Hem de rakibimiz Almanya'ydı. Onlara 38 oy fark atarak, üyeliği kazanmış olduk. Bu da Türkiye'nin tanıtımı bakımından büyük bir başarı oldu" dedi.

Bakan Kurtulmuş konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte sahneye getirilen Truva Atı pastasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.