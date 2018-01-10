Bakan Kurtulmuş: '2019 yılında da Türkiye rekor kırdığımız bir yıla şahit olacak'

Çanakkale’de 2018 Troia Yılı çalışmaları kapsamında İçdaş Kongre Merkezinde 2018 Troia Yılı Lansman Toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra Hamidiye Tabyaları, Çanakkale Müzesi, Troia Müzesi ve Troia Ören Yerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Hamidiye Tabyaları ve Çanakkale Müzesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, tabyalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Troia Ören Yerine geçen Kurtulmuş, ilk olarak Troia Müzesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bakan Kurtulmuş Troia Ören Yerine giderek, gezdi. Burada uzak doğulu turistler ile bir araya gelen Kurtulmuş, uzak doğulu turistler ile birlikte Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca Troia Ören Yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Troia Yılında çok sayıda etkinlikle hem Troia’yı Türkiye’nin içerisinde hem de özellikle uluslararası camiada tanıtacağız. Troia’nın tanıtımı üzerinden de Türkiye’nin çok daha iyi tanıtılması. Türkiye’ye karşı son zamanlarda artırılan Türkiye karşıtlığını bertaraf edecek önemli bir tanıtım atağına geçiyoruz. Onun için 2018 Troia Yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yaz aylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını yapacağımız Troia müzesini ziyaret ettik. Son düzenlemeleri yerinde inceledik. İnşallah orası da Türkiye’nin en değerli, en önemli müzelerinden birisi olacak. Burada çok sayıda Çinli misafirimiz ile karşılaştık. Burası da ören yeri olarak Türkiye’nin önemli ören yerlerinden birisi. 1970’li yıllarda yapılmış Truva atının bir benzerinin önünde ve eski tarihi kalıntıların olduğu ören yerinde güzel bir mekan burası. Burası da Türkiye’nin turizmine önemli bir katkıda bulunacak. Biz yeni dönemde hem Türkiye’nin kültürel birikimini, turistlik, coğrafi güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmak için ürünlerimizi çeşitlendirme stratejisi güdüyoruz. Yani sadece deniz kum güneş değil, kültür turizmi, doğa turizmi spor, sağlık turizmi gibi alanlarda gastronomi gibi alanlarda yeni ürünler ortaya koyma mücadelesi veriyoruz. Ama aynı zamanda da pazar çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bildiğimiz geleneksel pazarlarımızın yani Avrupa pazarlarımızın Ruslar, Almanlar, İngilizler ve diğerlerinin yanında Hindistanlı, Güney Koreli, Endonezyalı, Japonyalı ve Malezyalı, Çinli özellikle bu 6 ülkeyi sayıyorum çünkü bu ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun yarısı ve son derece zengin bir bölge. Bu bölgeden gelecek olan çok sayıda misafiri ağırlamak üzere Türkiye’de yeni bir strateji belirledik. Geçtiğimiz sene 2017 yılında Türkiye turizmi çok hızlı bir toparlanma içerisine girilmiştir. 32 milyon turist geçtiğimiz yıl Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu yıl bunun çok daha üstüne geçeceğiz. 2019 yılında da Türkiye rekor kırdığımız bir yıla şahit olacak. Her vesile ile Türkiye’nin farklı yerlerindeki değerlerimizin tanıtılması için çabaları artırıyoruz" dedi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce