Bakan Kurtulmuş, Ahmet Cemal’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Cemal’in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cemal’in edebiyat ve basın camiasının kıymetli bir ismi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Ahmet Cemal, edebiyat ve basın camiamızın kıymetli çalışmalara imza atmış bir kalemiydi. Sözcüklerin çok yönlü ustası Cemal, sanatın birden fazla dalına emek vermiş, çeşitli fakültelerde akademik hizmetlerde bulunmuş ve kendi dilinde kıymetli yapıtlar kaleme alırken yabancı dillerdeki eserleri de başarıyla Türk okuyucuyla buluşturmuştur. Ahmet Cemal, yazın dünyamıza katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, edebiyat ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Caner Ünver

