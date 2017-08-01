Diğer
Kategoriler

Bakan Kurtulmuş, Ahmet Cemal’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Ahmet Cemal, edebiyat ve basın camiamızın kıymetli çalışmalara imza atmış bir kalemiydi. Ahmet Cemal, yazın dünyamıza katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, edebiyat ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Bakan Kurtulmuş, Ahmet Cemalin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

01 Ağustos 2017 22:02

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Cemal’in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cemal’in edebiyat ve basın camiasının kıymetli bir ismi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Ahmet Cemal, edebiyat ve basın camiamızın kıymetli çalışmalara imza atmış bir kalemiydi. Sözcüklerin çok yönlü ustası Cemal, sanatın birden fazla dalına emek vermiş, çeşitli fakültelerde akademik hizmetlerde bulunmuş ve kendi dilinde kıymetli yapıtlar kaleme alırken yabancı dillerdeki eserleri de başarıyla Türk okuyucuyla buluşturmuştur. Ahmet Cemal, yazın dünyamıza katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, edebiyat ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.  

Caner Ünver
 

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!