Bakan Kurtulmuş: 'Çanakkale'deki büyük zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 9 Ocak. 102 yıl önce savaşın ilk başladığı noktanın ve savaşın bittiği noktanın olduğu yerdeyiz. 9 Ocak net bir askeri zaferdir. Bu topraklarda tabiri caizse çeliğe karşı, et ve kemiğin galip geldiği bir mücadele yaşanmıştır. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik duygusuyla, kardeşlik duygusuyla, memleketin dört bir yandan gelen ecdadın Çanakkale’deki bu büyük vatan parçasına sımsıkı sarıldığı ve topraklar bizim dediği Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği yerdeyiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, “Burada sadece bir anma, bir hatırla değil aynı zamanda sonraki nesillerimize de aktaracağımız bir ruhu ve anlayışı yeniden kuşanmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Bundan 102 sene evvel geldikleri gibi Çanakkale Gelibolu Yarımadasından çekilip giden İtilaf Devletlerine karşı kazanılan bu büyük zaferi tabii ki hatırlıyoruz. Çanakkale gelmiş geçmiş olan bir şey değildir. Trablusgarp, Allahuekber dağlarında verilen mücadele, Medine ve Kudüs’te verilen mücadele tarihte kalmış olan mücadelelerden ibaret değildir. Düşman aynı düşmandır. Bu millette aynı millettir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugünde neo emperyalist oyunlarıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Dün Çanakkale’de mertçe karşısına çıkmaya gayret edenler bugün 15 Temmuz ihanetleriyle milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onun için hiç unutmayın ki Çanakkale'yle 9 Ocak 1916’daki büyük zaferle, 18 Mart’taki büyük zaferle, 15 Temmuz, 16 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a 57’nci Alay Sancağı ve Kocadere Şehitliğinden alınan toprak takdim edildi.

Ardından törende mehteran gösterisi, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncularınca Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 tarihinde Conkbayırı'nda askerlerine, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği anının canlandırıldığı '57'nci Alay' isimli tiyatral gösterisi yapıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ikramlar ile sona buldu.

Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce