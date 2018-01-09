Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Politika »
  • Bakan Kurtulmuş: 'Çanakkale'deki büyük zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur'

Bakan Kurtulmuş: 'Çanakkale'deki büyük zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur'

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadasında Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, 9 Ocak 1916 Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesinin 102’nci yıldönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çanakkale'yle, 9 Ocak 1916’daki büyük zaferle, 18 Mart’taki büyük zaferle, 15 Temmuz, 16 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtulmuş: Çanakkaledeki büyük zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur

09 Ocak 2018 13:30
Bakan Kurtulmuş: 'Çanakkale'deki büyük zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur' - Tıkla İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 9 Ocak. 102 yıl önce savaşın ilk başladığı noktanın ve savaşın bittiği noktanın olduğu yerdeyiz. 9 Ocak net bir askeri zaferdir. Bu topraklarda tabiri caizse çeliğe karşı, et ve kemiğin galip geldiği bir mücadele yaşanmıştır. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik duygusuyla, kardeşlik duygusuyla, memleketin dört bir yandan gelen ecdadın Çanakkale’deki bu büyük vatan parçasına sımsıkı sarıldığı ve topraklar bizim dediği Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği yerdeyiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, “Burada sadece bir anma, bir hatırla değil aynı zamanda sonraki nesillerimize de aktaracağımız bir ruhu ve anlayışı yeniden kuşanmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Bundan 102 sene evvel geldikleri gibi Çanakkale Gelibolu Yarımadasından çekilip giden İtilaf Devletlerine karşı kazanılan bu büyük zaferi tabii ki hatırlıyoruz. Çanakkale gelmiş geçmiş olan bir şey değildir. Trablusgarp, Allahuekber dağlarında verilen mücadele, Medine ve Kudüs’te verilen mücadele tarihte kalmış olan mücadelelerden ibaret değildir. Düşman aynı düşmandır. Bu millette aynı millettir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugünde neo emperyalist oyunlarıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Dün Çanakkale’de mertçe karşısına çıkmaya gayret edenler bugün 15 Temmuz ihanetleriyle milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onun için hiç unutmayın ki Çanakkale'yle 9 Ocak 1916’daki büyük zaferle, 18 Mart’taki büyük zaferle, 15 Temmuz, 16 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a 57’nci Alay Sancağı ve Kocadere Şehitliğinden alınan toprak takdim edildi.

Ardından törende mehteran gösterisi, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncularınca Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 tarihinde Conkbayırı'nda askerlerine, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği anının canlandırıldığı '57'nci Alay' isimli tiyatral gösterisi yapıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ikramlar ile sona buldu.

Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

Etiketler: Numan Kurtulmuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç