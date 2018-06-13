Bakan Kurtulmuş: 'Darbeyi örgütleyen birinin Almanya’da çıkması kabul edilebilir değildir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dünyanın dört bir yanında ciddi bir siyasi destek aldığını biliyoruz. Hatta bazıları ikamet veriyor bazıları vatandaşlık verme noktasına geliyor. Bu son derece yanlış bir durumdur. Bir kere daha bu vesile ile bütün uluslararası camiaya Türkiye olarak samimi ikazlarımızı yapmak isteriz. Türkiye’nin açıkça düşmanı olan bir siyasi çetenin darbeyi örgütleyen en önemli isimlerinden birinin Almanya’da ortaya çıkması kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir takım ziyaretlerde bulunan üzere Bingöl’e geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, ziyaret defterini doldurdu.

Valilikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Burada asırlardır barış içinde yaşayan halkların arasına sokulan fitne artık etkili değil, tesirli değil. Bu milletin arasına Türklerin, Kürtlerin arasına kanı, kini gözyaşını koymak isteyenlere bu millet fırsat vermiyor. Doğuda gördüğüm, kentlerimizin huzur haline gelmişlerdir” dedi.

"Terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi"

Terör örgütü PKK ile yaklaşık 30 yıldır mücadele verildiğini dikkat çeken Kurtulmuş, “Maalesef ülkemize uzun yıllar terör ayaklarını bir pranga gibi vurdu. 1984’ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye’nin teröre harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1,5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. Kaldı ki 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye’nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye’deki bu terör örgütlerini destekleyen siyasi, lojistik, askeri destek veren, onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Bunların amacı Türkiye’nin güçlü ve büyük bir ülke olmasını önlemek. Ama son dönemde özellikle teröre karşı verilen etkin mücadelede sonuçlar alınmaya başlandı. Kırsalda,şehirde birçok yerdeki terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi” ifadelerini kullandı.

"FETÖ'cülerin ciddi bir siyasi destek aldığını biliyoruz"

Bir gazetecinin FETÖ ve FETÖ’nün kaçak ismi Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Adil Öksüz’ün bir şekilde yurt dışına çıktığı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Özellikle diğer FETÖ'cüler gibi Almanya’da kendisi için bir sığınak, barınak imkanı bulduğu şeklinde bazı duyumlar vardı. Herhalde önümüzdeki saatlerde ilgili istihbarat birimleri ve güvenlik birimleri bu konu ile ilgili detayı paylaşacaktır. Bu terör örgütlerinin hiçbiri kendisinden ibaret değil. İster PKK olsun ister DAEŞ olsun ister FETÖ olsun bunların hiçbiri kendisinden ibaret değil. Eğer zaten bu örgütlere uluslararası anlamda birileri destek olmasa inanın ki hiçbir örgüt bir haftadan fazla dayanamaz. Bunlara bir şekilde destek veriliyor. Silah, lojistik, istihbarat, siyasi destek veriliyor. Yani FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dünyanın dört bir yanında ciddi bir siyasi destek aldığını biliyoruz. Hatta bazıları ikamet veriyor bazıları vatandaşlık verme noktasına geliyor. Bu son derece yanlış bir durumdur. Bir kere daha bu vesile ile bütün uluslararası camiaya Türkiye olarak samimi ikazlarımızı yapmak isteriz. Türkiye’nin açıkça düşmanı olan bir siyasi çetenin darbeyi örgütleyen en önemli isimlerinden birinin Almanya’da ortaya çıkması kabul edilebilir bir şey değildir. Dostluk ilişkisine uyan bir durum değildir. Almanya’nın kendilerine verilen dosyada ismi geçenlerin biran evvel Türkiye’ye iade edilmelerini ve onları adil bir şekilde hukuk önünde yargılanmalarını temin etmeleri lazım. Aksi takdirde bunun açık tek bir karşılığı vardır terör örgütlerine destek manasına gelir” diye konuştu.

Daha sonra Bingöl Belediyesi iftar çadırına geçen Bakan Kurtulmuş, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.