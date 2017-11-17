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Bakan Kurtulmuş, Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet yapıldığı iddialarını değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Van’ın Edremit ilçesinde Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet yapıldığı iddiaları hakkında, “Koruma Kurulumuz tarafından alanda bulunan yapıların işleme uygun olmadığına ve 60 gün içinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Bakan Kurtulmuş, Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet yapıldığı iddialarını değerlendirdi

17 Kasım 2017 07:28

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2018 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Kurtulmuş, Bakanlığın 2018 yılı bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını cevapladı.
“2018’in sonunda 2014 yılının turizm verilerine ulaşılabiliriz”
Turizm verileriyle ilgili soruları ele alan Kurtulmuş, dış politikadan güvenliğe kadar pek çok alanda alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi durumunda 2018’in sonunda 2014 yılının turizm verilerine ulaşılabileceğini söyledi.

Efes Antik Kenti'nde düğün yapıldığı iddiasıyla kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafların ardından yaşanan tartışmayı ele alan Kurtulmuş, söz konusu görüntülerin kruvaziyer gemi programı için gelen gruba verilen klasik müzik dinletisi olduğunu söyledi.

Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet yapıldığı iddiaları

HDP İstanbul Milletvekili Garo Payan’ın Van’ın Edremit ilçesinde “Ermeni mezarlığının üstüne tuvalet inşa edildiği” yönündeki sözleri hakkında şunları söyledi: “Edremit'teki kazılarla ilgili, Koruma Kurulumuz tarafından, alanda mevcut bulunan yapıların işleme uygun olmadığına, izinsiz uygulamaların kültür varlığı tabakasına zarar vermeden ilgili müze müdürlüğü denetiminde 60 gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Yani ‘Tuvalet yapıldı’ dediğiniz yerle ilgili, yapılan yapıların kaldırılmasıyla ilgili Koruma Kurulu kararı var. Bu konunun takipçisi olacağız.” 

 

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