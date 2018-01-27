Bakan Kurtulmuş: 'Filistin davasını sadece siyasi bir fikir olarak değil, imani bir vecibe olarak görüyoruz'

TBMM ile Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Filistin heyeti için İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen buluşmaya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, güçlü bir devlet haline dönüşmesi için bütün imkanlarıyla Filistin davasının yanında oldukları mesajını verdi.

Filistinli esirlerin en kısa sürede kurtarılmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Kurtulmuş, heyette yer alan Fedva Berguti aracılığıyla, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan eşi Mervan Berguti başta olmak üzere bütün esirleri özgür bir şekilde aralarında görmek istediklerini söyledi.

Filistin davasının Türk halkının zihinlerinde ve gönüllerinde daima var olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bu davaya bağlılığımızı sadece siyasi bir fikir olarak değil imani bir vecibe olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler’deki son karardan sonra Filistin davasında yeni bir dönemin başladığına inanıyoruz. İslam ülkelerinin bir araya geleceğini ve ABD’nin kararının tersine bir karara imza atacaklarını bundan 20 yıl evvel söyleseydiniz buna inanmazdık. İstanbul toplantısı bunun için tarihi öneme sahip bir toplantıdır ve İslam ülkeleri korkmadan böylesi tarihi bir karara imza atmıştır. Bundan daha önemli olan da ikinci adımdır. İkinci adımda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararı Birleşmiş Milletler’de de onaylanmış ve böylece ABD’nin kararı yok hükmünde ilca edilmiştir. Dünya beşten büyüktür diyorduk bu ispat edilmiş oldu. Ancak işimiz bitmedi esas bundan sonra başlıyor. Filistin davası etrafında oluşan bu sempatiyi siyasi anlamda sonuç alacak bir noktaya taşımamız lazım ve Filistin’i güçlü bir devlet haline dönüştürmemiz lazım."