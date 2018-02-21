Bakan Kurtulmuş: 'PKK/YPG-PYD'ye diz çöktüreceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin yıllardır PKK ve DEAŞ ile bu kadar çok uğraştırılmasının sebebi Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmemesi olduğu kadar, Türkiye'nin bölgedeki Arap, Kürt veya Müslüman olmayan kardeşleriyle dostluk kurmasını önlemek içindir. Eğer bugün Suriye vekalet savaşları yüzünden paramparça hale getirildiyse, Irak yönetilemez hale getirildiyse bu tesadüfen değil planlı vekalet savaşları sonucu bu hale gelmiştir. Biz bu oyunu bozacağız, PKK/YPG-PYD'ye diz çöktürülecek" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Ankara'da Sheraton Otel'de düzenlenen Yunus Emre Türkçe Öğretim Portalı Tanıtım Programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kurtulmuş Yunus Emre Enstitüsü'nün son yıllarda faaliyetlerini giderek genişletmesinin her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade ederek, bu faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni etti. Dilin önemine değinen Kurtulmuş, dil üzerinde büyük medeniyetlerin kurulduğunu, insanı insan yapan en önemli hususlardan birinin dil olduğunu söyledi. Dilin insanoğluna bahsedilmiş bir lütuf olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de dil hem fiziki anlamda kullanılır hem de gönül anlamında kullanılır. Biz aslında Türkçe'yi gönülden konuşmayı başaran bir milletiz. Tarihimiz boyunca irfan medeniyeti dediğimiz Yunus'u, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, aşıklarımızı, ozanlarımızı dile getiren şey ağızlarındaki et parçasından ibaret değil dilden gelen gönüldür. Bu anlamda biz gönül ehli olan bir dile sahibiz. Dilimizin gelişiyor olması aynı zamanda irfan medeniyetimizin de gelişiyor olmasının önemli işaretlerinden biridir" şeklinde konuştu.

"Kasalarımız paralarla değil gönlümüz dolu olduğu için yardım ediyoruz"

Yeni Türkiye'nin yeni nesil kültürel araçlarından, yumuşak güç araçlarından birinin Yunus Emre Enstitüsü olduğunu kaydeden Kurtulmuş, son zamanlarda Türkiye'nin yeni misyonuna uygun şekilde çok sayıda kurum ve kuruluşu ortaya koyduğunu dile getirerek, "TİKA, AFAD, Türk Kızılayı bunlardan bazılarıdır. Türkiye'nin yumuşak gücünü dünyanın her yerinde kullanabileceğimiz bu araçlarla, hem Türkiye'ye olan sevgiyi artırıyor hem de diğer dostlarıyla birleştiriyoruz. Türkiye, dünyanın en zengin, en donanımlı insani diplomasiyi yapan ülkelerin başında geliyor. Biz bunları çok zengin olduğumuz için değil, bunları kasalarımız paralarla değil gönlümüz dolu olduğu için yapıyoruz. Bu kuruluşlarımızla yapılan yardımlar sayesinde insanların gözünde muazzam bir Türkiye sevgisi oluşuyor. Bundan sonra daha da gayretli bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kaydetti.

"PKK/YPG-PYD'ye diz çöktüreceğiz"

Türkiye'nin kabuklarını kırdıkça çok daha fazla kuvvetlendiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlenmesinden çok da memnun olmayan çevrelerin varlığından da haberdar olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin maddi olarak güçlenmesinin, mutlaka Türkiye'nin yumuşak gücünün de daha ileriye gitmesinden geçtiğini bilenler, Türkiye'nin kendi hinterlandıyla arasındaki ilişkiyi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Yıllardır Türkiye'nin başına terör örgütlerinin bela edilmesi, Türkiye'nin kardeşleriyle arasını koparması için ortaya konulmuş olan vekalet savaşlarının gücü olarak kullanılan araçlardan birisidir. Şimdi neoemperyalizm döneminde sözde vekalet savaşları gibi kibar bir isimle, silahlı terör grupları kullanılarak bölgede emperyal politikalarını uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yıllardır PKK ve DEAŞ ile bu kadar çok uğraştırılmasının sebebi Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmemesi olduğu kadar, Türkiye'nin bölgedeki Arap, Kürt veya Müslüman olmayan kardeşleriyle dostluk kurmasını önlemek içindir. Eğer bugün Suriye vekalet savaşları yüzünden paramparça hale getirildiyse, Irak yönetilemez hale getirildiyse bu tesadüfen değil planlı vekalet savaşları sonucu bu hale gelmiştir. Bizim o sınırın altında yüz binlerce kardeşimiz var. Bu vekalet savaşlarının ve PYD'nin silahlandırılması, Türkiye'nin güneyiyle ilişkisini kesmektir. Bu oyunu bozacağız. Her zaman yumuşak güç ile oyun bozulmuyorsa, sert gücümüzle oyunu bozacak emperyalistlerin oyun kurmasına izin vermeyeceğiz. Eninde sonunda PKK/YPG-PYD'ye diz çöktürülecektir. Bu coğrafyada tüm halklar birlik içinde olacaktır" mesajını verdi.

"Hedefimiz 20 bindi 100 bin kişiye ulaştık"

Programda konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ise "Enstitü olarak çok cüzi bir bütçeyle yurt dışında çalışıyoruz ve başarılı da oluyoruz. Çünkü biz sadece işimize odaklanıyoruz. Bir taraftan ülkemiz dün Cerablus'ta bugün Afrin'de ülkesinden kaçmak durumunda kalan 3 buçuk milyon Suriyelilerin tekrar evlerine dönebilmesi için bu ülkenin okumuşu, aydını olarak işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dilimizi öğretirken ücret almayın' demişti, biz bunu emir kabul ettik ve Türkçe kurslarımızdan ücret almamaya başladık. Kalkınma Bakanlığı da bu projeyi kalkınmanın bir aracı olarak gördü, destek verdi. Proje kapsamında hedef olarak yola 20 bin kişiyi ön görmüştük fakat şuan hiç reklam yapılmadığı halde 100 bine ulaştı. Bundan sonra hedef olarak 500 bin olarak kurguladık" diye konuştu.

Yabancı öğrencilerin Türkçe anıları

Programda en ilgi çeken ve davetlilerin akışlarını alan ise Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe öğrenmiş öğrencilerin Türkiye serüvenlerini anlatması oldu. Öğrencilerin Türkçe'yi öğrendiği gibi aynı zamanda Türk kültürünü de benimsedikleri görüldü.

Türkçe Öğretim Portalı

Türkçe Öğretim Portalı; 7/24 internet üzerinden sınırsız erişim imkanı veren, modern dil öğrenim standartları ve interaktif öğrenim araçları hizmeti sunan, kelime öğrenim modülü ve kişisel sözlük ile donatılmış bir portal. Ayrıca video içi etkinlikler, telaffuz geliştirme aracı, değerlendirme bölümleri, sosyal öğrenme araçları ve mobil uyumlu tasarım da portalın özellikleri arasında yer alıyor.

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

