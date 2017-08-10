Bakan Kurtulmuş: 'Topkapı Sarayı'nda bir santim kayma yok'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bir süredir bazı bölümlerinde restorasyon çalışmaları yürütülen Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Numan Kurtulmuş'a Topkapı Sarayı yetkililerinin yanı sıra, gazeteciler de eşlik etti. İlk olarak Mecidiye Köşkü'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, daha sonra Harem'e de girdi. Osmanlı padişahlarının portrelerinin sergilendiği bölümde de inceleme yapan Kurtulmuş, bazı eserler hakkında yetkililerden bilgi alırken, bazı bölümlerle ilgili de gazetecilere kendisi bilgi verdi. Kurtulmuş, Topkapı Sarayı ziyareti sırasında bazı yerli ve yabancı turistlerle de sohbet ederken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek Aya İrini Kilisesi ziyaretinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları, turizmle ilgili durum değerlendirmesi ve bayram tatili konularında açıklamalar yaparken, Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddialarını ise net bir dille yalanladı.

"Topkapı Sarayı en önemli kültürel varlığımızdır"

Gazetecilere yaptığı açıklamaya restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı ve çalışmaların amacını açıklayarak başlayan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı'nın değerine vurgu yaparak, "Burası Osmanlı sanatının zirvesi olan bir mekan. Dışarıdan baktığınız zaman Topkapı Sarayı son derece mütevazi, ama içeriye baktığınız zaman işlemeleriyle, el işçilikleriyle, yazmalarıyla, tezhipleriyle Osmanlı sanatının zirvede olduğu bir müze. Aslında şu an Topkapı Sarayı diye gezdiğimiz, bildiğimiz alan Osmanlılar döneminde kullanılan Topkapı Külliyesi’nin sadece küçük bir kısmı. Çok şükür, Cumhuriyet tarihimiz boyunca buradaki Topkapı Sarayı ile ilgili en iyi, en kapsamlı restorasyon çalışmalarının, ayrıca bir kısım sergileme çalışmalarının sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Şu anda 20’ye yakın ayrı proje Topkapı Sarayı bünyesinde devam ediyor ve yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçeye sahip, bu restorasyon ve yenileme çalışmaları. Bir taraftan Saray’ın orijinal haliyle korunmasını her taraftan temin etme çalışmaları sürdürülüyor, bir taraftan yeni sergileme ve teşhir alanlarının oluşturulması için çalışmalar sürdürülüyor. Şu anda Topkapı Sarayı’nın depolarından bulunan çok sayıda değerli eşya var, eser var. Bu eserlerin maalesef sadece bir kısmını teşhir edebiliyoruz. Bu alanların genişletilmesiyle birlikte hem Saray’ın zenginleştirilmesi, hem de müze alanının zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Saray’la ilgili güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Şunu da söyleyebilirim ki, bu ilk 7 ay itibariyle geçen yıla göre turistlerin sayısında artış olduğunu görüyoruz. Topkapı Sarayı bizim belki de en önemli kültürel varlığımızdır. Bu çalışmaları sürdüren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Topkapı Sarayı'nda bir santim bile kayma yoktur"

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen bir iddiayla Topkapı Sarayı'nda kaymalar olduğu şeklindeki tartışmalar hakkında gelen bir soru üzerine Kurtulmuş, "Bu tamamen söylentiden ibarettir. Topkapı Sarayı’nda hiçbir şekilde, bir santim bile kayma yoktur. Bu tamamen spekülasyondur. Gerekli bütün çalışmalar yapılmış, raporlar alınmıştır. Topkapı Sarayı yerli yerinde duruyor, hiçbir şekilde kaymıyor. Bu yanlış tevatürün peşinden gitmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, turist sayısının artmasına rağmen turizm gelirinin aynı oranda artmadığının hatırlaması üzerine de, turizmle ilgili yapılan ürün ve pazar genişletme çalışmalarının bu sorunları çözeceğini söyledi ve dünkü açıklamasında da vurguladığı ’50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri' hedefini yineledi.

Açıklamasına Aya İrini Kilisesi'yle ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Kurtulmuş, "Aya İrini ile ilgili sabah arkadaşlarımız bilgi verdi, biraz sonra yerinde de inceleyeceğiz. Çok detaylı bir şekilde, aslına uygun restorasyonun yapılması için düğmeye basılıyor. İnşallah Aya İrini de aslına uygun bir şekilde uygulanacaktır" diye konuştu.

"Bayram tatili ulu orta konuşulacak bir konu değildir"

Son olarak, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna cevaplayan Kurtulmuş, tatil konusunda Bakanlar Kurulu'nu işaret ederek, "Dün de konuştuk. Bu ulu orta konuşulacak bir konu değildir, Bakanlar Kurulu kararı gerektirir. Bu konu henüz Bakanlar Kurulu’na gelmemiştir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Hüseyin Coşkun - Ufuk Kıvık