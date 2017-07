Bakan Kurtulmuş: "Turizm şehirlerimiz, Berlin, Paris, Roma kadar güvenli"

Bakan Kurtulmuş, Antalya’da bir otelde düzenlenen Turizm Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurtulmuş basına kapalı 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Turizm sektörü temsilcileriyle faydalı bir görüşme yaptıklarının altını çizen Bakan Kurtulmuş, 65. hükümetin içindeki revizyon çerçevesinde getirildiği Turizm Bakanlığının ilk toplantısını turizmin başkenti Antalya’da yaptıklarını kaydetti.

Bu tür toplantılara devam edeceklerine değinen Bakan Kurtulmuş, sorunların yerinde belirlenmesi ve çözümü için el birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

"Terörün bir büyük küresel güç haline geldiği hepimizin malumudur"

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Turizm başta olmak üzere Türkiye ekonomisini, siyasetini derinden etkileyen olayla karşı karşıyayız. Öncelikli olarak küresel ölçekte büyük bir ekonomik mücadelenin sürdüğü, bir siyasi itiş kakışın yaşandığı dönemden geçiyoruz. Soğuk savaş sonrası oluşmaya başlayan ama bir türlü yerine oturmayan güç dengelerinin her alanda ortaya çıkardığı büyük türbülanslarla karşı karşıyayız. Bu çekişme ve mücadelelerin, güçler arasındaki kavganın özellikle bölgemize derin etkilerinin olduğunu biliyoruz. Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaşların son derece yıkıcı etkileri var. Bu bölgedeki gelişmeler çerçevesinde terörün bir büyük küresel güç haline geldiği hepimizin malumudur. Bu bölgeden güç alan dünyanın her tarafını etkileyen terörle karşı karşıyayız. Türkiye bu küresel tehdidin en ağır şekilde risklerini yaşayan ülkelerden biridir. DEAŞ, PKK, PYD, DHKP-C, hain FETÖ çetesinin eş zamanlı saldırısı altındadır. Bu coğrafyada her gün bir yenisi eklenen krizlerinde bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından etkiliyor" diye konuştu.

"Kültür ve turizm barış alanında kullanılacak"

Bölgedeki gelişmelerden Türkiye turizminin de etkilendiğini dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Bölge dışındaki bazı gelişmeler de turizmi etkiliyor. Son zamanlarda Avrupa kıtasında bazı siyaset çevrelerini etkisi altında bırakan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı ve bunun somuta indirgenmiş şekli olan Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki bir takım negatif algıların Avrupa’da oluşmasına vesile oluyor. Artan aşırı ırkçı ve Neonazi baskılar nedeniyle Avrupa’nın makul mutedil merkez siyasetçilerinin de Türkiye karşıtı bir dili kullandıklarını görüyoruz. Amacımız bundan sonraki süreçte kültür ve turizm alanındaki gücümüzü bu türbülansların ortadan kaldırılması, gerginliklerin ortadan kaldırılması için bir manivela olarak kullanabilme becerisini ortaya koyabilmektir" dedi.

Kültür ve turizm alanını çatışmanın bir alanı değil, gerginliklerin sulh ve selamet içinde çözülebilmesi için ülke ve kültürleri birleştirecek önemli bir imkan olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Bu anlamda kültür ve turizm alanındaki gücümüzü arttırarak bunu da Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunlarını çözmek, uluslararası alandaki gerginlikleri azaltmak için bir imkan olarak görüyoruz. Turizm ve kültür alanı barış projesi olarak da kullanılabilir, hükümet olarak, bakanlık olarak bu alanı, gerginliklerin azaltılması barış projesi olarak ortaya koyabilmektir" diye konuştu.

"Türbülansı aştık"

Turizm sektörünün Türkiye’de GSMH’nın yüzde 12’sini, istihdamın yüzde 8.2’sini oluşturduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, "Türkiye’de turizm sektörü büyük bir potansiyele ulaşmıştır. 2015-2016 döneminde yaşanılan krizler, önce Rusya ile yaşanan uçak krizi, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri, Avrupa’da bazı ülkeleriyle yaşadığımız sıkıntılar, Türkiye turizmini ciddi şekilde etkilemişti. Geçtiğimiz iki yıl içinde turist sayısında 11 milyon turist sayısında azalma ve 12 milyar dolarlık gelir azalması söz konusuydu. Bu kriz dönemini yaşamış olmamıza rağmen Türkiye’de sektör dayanıklılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte sıkı bir mücadeleyle bu meselede önemli mesafeler alınmıştır. Mayıs 2016’daki rakama göre, turizm istatistiklerinde yüzde 16’lık artış söz konusudur. 2017 yılının ilk 5 ayında artış yüzde 5.5’dur. Antalya bölgesi için ilk 7 ayda, yüzde 60 artış göstermiştir. Antalya’da geçen yılın temmuz ayına göre bu yıl yüzde 76 artış oldu. Ocak-mayıs döneminde Rus turist istatistiği ise yüzde 571 gibi son derece önemli bir gelişmeyi ortaya koyuyor. Sektörün dayanıklılığı ile bu türbülansı aştık, aşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Zenginliklerimizi dünya ile buluşturacağız"

Türkiye’nin dünyaya tanıtılması açısından turizmin önemli bir araç olduğunu işaret eden Bakan Kurtulmuş, "Türkiye’nin diplomasinin önemli araçlarından biri olarak turizm ve kültürden daha fazla istifade etmelidir. Türkiye’nin hem kültürü hem de turistik zenginliklerini dünya ile buluşturmayı sağlayacağız. Bu toprakların büyük bir özelliği var. Türkiye, Asya, Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkan, Orta Doğu ülkesi özelliği taşıyor. Bütün bu farklı özellikleriyle dünyanın bütün ülkelerindeki turistlere açılabilecek, kültürel ilişkilerini zenginleştirebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye açısından büyük hedefler ortaya koymak zorundadır. Bu güzellikleri, bu değerleri dünyanın bir çok turistlerine açmak, Türkiye dünyanın bir çok yerine tanıtım atağıyla bunu bir şekilde ülkemizin lehine çevirmek zorundayız" dedi.

"Turizm atağı"

"FETÖ ve onunla irtibatlı bulunan bütün Türkiye düşmanı bütün çevreler uluslararası alanda Türkiye ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalışıyor" diyen Bakan Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Turizm sektörünün önemli hedeflerini ortaya koyarak büyük ataklar gerçekleştireceğiz. 2023 yılındaki 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefimizi belirtmek istiyorum. Bu da sektörümüze önemli bir ivme kazandıracaktır. Hem de pazar ve ürün çeşitlemesi yapmalıyız. Çin, Hindistan’a turist çekme seferberliği içinde olacağız. Türkiye plaj, deniz, kum turizmi değil çok faklı alanlarda potansiyeli var. Kış turizminin Türkiye’de desteklenmesi yayla, inanç, kaplıca, sağlık turizmini çok daha ileriye noktaya götürülmesi gerekir."

"Türkiye güvenli"

Kurtulmuş, bazı çevrelerin Türkiye’nin turizm güvenliği olmadığı yönünde söylemlerle Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek olan turistleri etkilenmeye çalıştığına değinerek, "Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yoktur. Bazı ülkelerdeki iç politikaların gerekleri olarak dile getirilmiş sözlerdir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Antalya, Konya, Van, ne kadar turistik yerimiz varsa en az Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehirlerdir. ‘Türkiye’de bir güvenlik yoktur’ meselesini negatif algının bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, bir sonraki toplantıyı ise İstanbul’da yapacaklarını sözlerine ekledi. Toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, turizm sektörü temsilcileri katıldı.

İsa Akar-Harun Erdoğdu