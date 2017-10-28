Bakan Kurtulmuş: 'Türkiye’nin turizm ve kültürel zenginliğini yumuşak güç olarak kullanma kararlılığındayız'

Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirlediklerini belirten Bakan Numan Kurtulmuş, kongrede TAFI üyelerine seslendi. TAFI’nin kongresini Türkiye’de yapıyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sadece Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya, dünya nüfusunun 3’te birinden fazlasını yaklaşık yarısını temsil ediyor. Özellikle Hindistan’da 350 milyon orta sınıf oluştu. Bu durum Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda dünya turizm pazarına çok güçlü olarak gireceğini gösteriyor. Biz de Hindistan’la dostluğumuzu artırarak bu gelişmenin içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye’yi ikinci eviniz olarak görebilirsiniz"

Hindistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri geliştirilmesini önemsediklerini belirten Bakan Kurtulmuş, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile iki ülke arasındaki ilişkiler çok daha iyi düzeye geldi. Türkiye ile Hindistan arasında kültürel olarak da önemli benzerliklerin olduğunu biliyoruz. Her iki ülke güçlü geniş tarihi zenginliklere sahip. Aynı zamanda toplum ve aile yapısında derin benzerlikler taşıyorlar. Hindistanlı konuklarımızın burada daha rahat hareket edebileceklerini biliyoruz ve Türkiye’yi ikinci evleri sayacak kültürel yapıya sahip olduğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Bollywood yıldızı Amir Khan’ı Türkiye’de ağırladıklarını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, "Filmlerinden dolayı tanıyorduk ama Türkiye’de bu kadar meşhur olduğunu bilmiyorduk" diyerek "Gördüğü ilgi nedeniyle havaalanlarından güçlükle girip çıktı. Bu kadar meşhur olmasının nedeninin, filmlerinde işlediği konuların Türk halkının zihnine ve gönlüne dokunması olduğunu gördük. Bu da her iki toplumun birbirine yakın olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

"Hindistan kapısını çalmaya devam edeceğiz"

Türkiye’nin hem tarihi hem kültürel zenginlik bakımından çok güçlü olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anadolu, hem İslam medeniyeti hem de İslam öncesi medeniyet açısından çok zengin. Bu ülkenin her coğrafyasında farklı güzellikler var. Buradan sonra sadece sahil kentlerini değil, Kapadokya’yı ve Konya’yı da gezeceksiniz. Kapadokya, gökyüzünde uçan balonları ile açık hava müzesi gibi. Mevlana’nın yaşadığı Konya, maneviyat ikliminin hakim olduğu ve sizlerin büyük bir hazla ayrılacağınız kentimiz. Mardin ve Şanlıurfa’yı da mutlaka gezmenizi isterim. Şanlıurfa’daki 10 bin yıllık Göbeklitepe gibi yerlerin Türkiye’nin birçok coğrafyasında olduğuna inanıyorum. Karadeniz’in yaylalarını mutlaka görmelisiniz. Gezinizin sona ereceği İstanbul için ise Napolyon’ın söylediği belirtilen bir söz vardır: Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. Bu küçük örnekleri şunun için anlatıyorum ki; Hindistanlı dostlarımızın aradığı tarihi ve kültürel zenginliğe ait her şey Anadolu topraklarında var. TAFI’nin de bu konuda çok büyük bir imkan olduğunu ve Hindistanlı turistlerin gelmesi için bu kapıyı açacağına inanıyorum. Bizim Asya ve Hindistan’ın kapılarını açma teşebbüsümüz, sadece turist sayısını artırmakla kısıtlı değil. Amacımız Türkiye ve Hindistan’ın çok yakın gelecekte birlikte ilişkiler kurabilmesini geliştirmek. Savaşların giderek arttığı bir ortamda turizmin çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin turizm ve kültürel alandaki zenginliğini yumuşak güç olarak kullanmak niyetindeyiz. Hindistan da Türkiye’nin yumuşak kapısıdır ve bu kapıyı çalmaya devam edeceğiz."

Cihat Cura