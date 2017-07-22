Bakan Kurtulmuş, Ünye'de tendürük çevirdi

Ordu'daki programlarının ardından Ünye'ye geçen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Merkez Büyük Camii'nde Ayfer Dönmez'in cenazesine katıldı. Namazın ardından Orta Çarşı Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, Orta Camii avlusunda Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneği üyelerinin “tentürük” adlı oyununu izleyerek, kendisi de tentürük çevirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Hükümet Caddesi'nde yürüyerek Ünye Belediyesine geçti. Beraberinde Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve İlçe Başkanı Arif Ergün ile birlikte Belediye Başkanlık makamına geçen Kurtulmuş, protokol üyeleriyle sohbet etti. Başkan Ahmet Çamyar, Kurtulmuş'a ziyaretinin anısına tablo hediye etti. Gazeteciler içeri alınmazken, Kurtulmuş daha sonra bir televizyon programına katılmak için belediyeden ayrıldı.

Hamza Alp

