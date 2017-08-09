Bakan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu’nda bulunan Sütlüce Parkı’na inşa edilen Manas Heykeli’nin açılış törenine katıldı. Kırgızistan Başbakanı Sooronbai Zheenbekov, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, çok sayıda yetkili ile Kırgız ve Türk vatandaşların da katılımıyla yapılan törenin ardından Kültür Bakanı Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinden turizme, Atatürk Kültür Merkezinden (AKM) Türk Konseyi’ne, birçok konuda gazetecilere açıklama yaptı. Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir Alman dergisine verdiği röportaj nedeniyle sert tepki gösterdi.

"En ufak bir noktasını gizlemeden kamuoyuyla paylaşacağız"

İlk olarak, Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezinin projesiyle ilgili soruya cevap veren Kurtulmuş, henüz açıklama yapma durumunda olmadıklarını, ancak gelişmelerin tüm detaylarıyla kamuoyuna sunulacağını belirterek, "Bu konuyla ilgili bütün detaylı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bu proje detaylarıyla tamamlandıktan sonra, yapılacak işler planlandıktan sonra, bunları en ufak bir noktasını gizlemeden kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmaların devam ettiği bir aşamadayız. Atatürk Kültür Merkezinin projesiyle ilgili bir şey söyleme noktasında değiliz. Süreçle ilgili adımlarımız netleştiğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"2023’e kadar 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefi"

Turizm hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye’nin turizmdeki güncel durumunu ve önlerindeki hedefleri açıklayan Kurtulmuş, ‘50 milyon turist-50 milyar dolar gelir’ hedefinden bahsederek, "Tabii bizim de yeni dönemde turizmle ilgili olarak iki temel hedefimiz var. Bunlardan birisi pazarı büyütmek, yani pazarı çeşitlendirmek. Sadece belli ülkelerden gelen turistler değil, diyelim Alman turistler, Rus turistler değil, dünyanın her yerinden, Çin’den, Japonya’dan, Hindistan’dan, farklı noktalardan gelecek turistlere de Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açmaktır. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bir başka çalışma alanımız da ürün çeşitlendirmesidir. Yani sadece deniz-kum turizmi değil, aynı zamanda yayla turizmi, kış turizmi mesela, sağlık turizmi, kaplıcalar, inanç turizmi gibi farklı alanlarda turizmdeki ürünlerimizi çeşitlendireceğiz. Çok şükür, Türkiye’nin böyle bir imkanı var. Aynı anda dört mevsimin yaşandığı bir ülkedeyiz. Dolayısıyla hem ürün çeşitlendirmesine ağırlık vereceğiz, hem de pazar çeşitlendirmesine ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin hedefi çok açıktır. İnşallah Türkiye 2023’e kadar 50 milyon turist sayısına ulaşmayı ve 50 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyor. Bu hedeflerimizi karşılamak için de canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye için en hayırlısı neyse, ona karar verilir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin, sabah saatlerinde bayram tatili hakkında ‘Türkiye’nin tatile değil, çalışmaya ihtiyacı var’ şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, kendisine de bayram tatilinin kaç gün olacağı sorulan Kurtulmuş, "Bu konu henüz Bakanlar Kurulu’na gelmedi. Tabii bu Bakanlar Kurulu’na geldikten sonra konu konuşulur, Türkiye için en hayırlısı neyse ona karar verilir" diye cevap verdi.

"Rus turist sayısında yüzde 575 artış var"

"Dünkü resmi görüşmede bunlar ele alındı. İnşallah Türk Konseyi, Kırgızistan’da, Bişkek’te yapılacak" ifadeleriyle Türk Konseyi hakkında bilgi veren Kurtulmuş, Rus turistlerin yeniden Türkiye’yi tercih etmeye başladığını, "Antalya’da turizmcilerle, sektörle toplantımızda gördük. Geçen yılla kıyasladığımızda, bu yıl içerisinde Rus turist sayısında yüzde 575 artış var. Rus turistler açısından mesele, eski seviyesine gelmese de inşallah düzeliyor. Hızla düzelecek. Turizm sektörü de bundan sonra yoluna hızla devam edecek" sözleriyle açıkladı.

"Berlin ne kadar güvenliyse, İstanbul o kadar güvenlidir"

Son olarak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, bir Alman dergisine verdiği röportajda yer alan ifadeleri hatırlatılan Kurtulmuş, Türkiye’nin terör tehdidi altında bulunmadığını, terörün tüm dünyayı tehdit eden genel bir sorun olduğunu ifade ederek, "Berlin ne kadar güvenliyse, İstanbul o kadar güvenlidir. Viyana ne kadar güvenliyse, Londra ne kadar güvenliyse, New York ne kadar güvenliyse, İzmir o kadar güvenlidir, Antalya o kadar güvenlidir. Türkiye’nin her şehri, dünyanın bütün şehirleri kadar güvenlidir. Bunu kim söylemişse halt etmiş. İnsanın ağırına gider. Birileri Türkiye karşıtı algı operasyonu yapıp Türkiye’ye karşı negatif operasyon sürdürürken, maalesef Türkiye’de ana muhalefet partisi başkanının, algı operasyonunu yapanların değirmenine su taşımasıdır. Bu, Türkiye’ye karşı bir haksızlıktır. Zaten biz terörle boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Bütün dünyada teröre karşı küresel bir mücadele var. Zaten biz, sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi, 2015-2016 yılında cereyan eden olaylar dolayısıyla turizm sektöründe durumu iyileştirmek için resmen mücadele ediyoruz. Tam biz bunları söylerken, Almanya’dan bir beyefendi kalkıyor, bir şey söylüyor, ‘Türkiye güvenli değildir’ diyor. Bizim ana muhalefet partisinin lideri de bunların ekmeğine yağ sürüyor, değirmenine su taşıyor. Kabul edilemez. Türkiye’ye karşı bir haksızlıktır. Türkiye en az Batı’daki ülkelerin başkentleri gibi güvenli şehirlere sahiptir, güvenli turizm alanlarına sahiptir. Kusura bakmayın, terör küresel ölçekte de tehdit altında bulunduran küresel bir beladır. Algı operasyonlarıyla Türkiye’ye çamur atmak ya da atılan bu çamurların Türkiye’de iz tutması için çaba sarf etmek yerine, herkes adam gibi bu terör belasıyla nasıl mücadele edecek, otursun, bunu konuşsun. Bu operasyonları yapanları şiddetle kınadığımı ve bunların ekmeğine yağ sürenlere de 'Allah uyanıklık versin, basiret versin’ demekten de başka bir çaremiz yok. İçeride siyaset yaparsın, içeride hükümeti yerden yere vurursun, eleştirirsin, ama Türkiye’yi eleştirmeye, Türkiye’nin ayağına çelme takmaya, Türkiye’ye karşı bir takım algı operasyonlarına destek olacak sözleri söylemezsin. Muhalefet olmak, hükümete laf söyleyeceğim diye Türkiye’nin beline kazma vurmak değildir. Ana muhalefet partisi liderinin, bu sözlerine açıklık getirmesini bir kez daha talep ediyoruz. Açıklama yapılacağı söylendi, ancak bu dergiye verilen röportajla ilgili ne ana muhalefetin genel başkanından, ne de Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir açıklama gelmedi" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Coşkun

