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Bakan Kurtulmuş'tan Osman Yağmurdereli’nin vefat yıl dönümü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Osman Yağmurdereli’nin 9. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Kurtulmuştan Osman Yağmurderelinin vefat yıl dönümü mesajı

02 Ağustos 2017 14:00

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş yayımladığı mesajında, “Değerli sanatçı ve siyasetçi merhum Osman Yağmurdereli’yi vefat yıl dönümünde hasretle yad ediyoruz. Yağmurdereli gerek sanatçı gerekse siyasetçi kimliğiyle kendine has bir duruş sergilemiş; samimi, hassas, içten ve yalın tavırlarıyla hem sanat hem de siyaset camiasında unutulmaz bir yer edinmiştir. Ülkesine yaptığı hizmetlerle her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacak olan merhum Osman Yağmurdereli’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
 


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