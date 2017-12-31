Diğer
Kategoriler

Bakan Kurtulmuş’tan yeni yıl mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bilinmelidir ki bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır” dedi.

Bakan Kurtulmuştan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2017 12:26

Bakan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Dünyada önemli siyasi ve sosyal gelişmelere sahne olan 2017 yılı, ülkemizin hem içeride hem dışarıda yeniden yükselişinin perçinlendiği bir yıl oldu. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ yolunda daha da kökleşen Cumhuriyetimiz, mazlum halkların en gür sesi olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bilinmelidir ki bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır.

Devletimiz, zorlukları aşmasını, güzellikleri çoğaltmasını bilen aziz milletimizle el ele vererek bölgemizde de huzurun ve refahın kapılarını açacak, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında, ezilenlerin yanında olmayı sürdürecektir. Hiç şüphesiz aç gözlülük, kibir, hınç ve öfkenin esaretindeki benlikler karşısında barış, adalet, demokrasi ve özgürlüğü üstün tutanlar mutlaka galip gelecektir. Bu duygularla 2018’in tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hakk’tan niyaz ediyor, aziz vatandaşlarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç