Bakan Kurtulmuş’tan yeni yıl mesajı

Bakan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Dünyada önemli siyasi ve sosyal gelişmelere sahne olan 2017 yılı, ülkemizin hem içeride hem dışarıda yeniden yükselişinin perçinlendiği bir yıl oldu. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ yolunda daha da kökleşen Cumhuriyetimiz, mazlum halkların en gür sesi olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bilinmelidir ki bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır.

Devletimiz, zorlukları aşmasını, güzellikleri çoğaltmasını bilen aziz milletimizle el ele vererek bölgemizde de huzurun ve refahın kapılarını açacak, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında, ezilenlerin yanında olmayı sürdürecektir. Hiç şüphesiz aç gözlülük, kibir, hınç ve öfkenin esaretindeki benlikler karşısında barış, adalet, demokrasi ve özgürlüğü üstün tutanlar mutlaka galip gelecektir. Bu duygularla 2018’in tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hakk’tan niyaz ediyor, aziz vatandaşlarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

